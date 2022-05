Come scaricare Poppy Playtime gratis su PC

Poppy Playtime è il gioco horror che sta facendo maggiormente discutere in questo momento. Giocattoli per bambini dalle sembianze spaventose sono al centro della bizzarra opera firmata MOB Games, che già sta spopolando tra i giocatori rimasti colpiti dal suo stile inquietante e dai vari rompicapi da risolvere.

Ma come si fa a scaricare Poppy Playtime sul proprio PC? Niente di più semplice: il gioco è infatti disponibile gratis ed è quindi accessibile a chiunque abbia installato Steam sul proprio computer. Attraverso la pagina Steam di Poppy Playtime è dunque possibile scaricare il primo capitolo dell'avventura horror e provare a sopravvivere ai giocattoli assassini nel frattempo che si esplora l'oscura struttura nella quale è ambientato il gioco.

Prima di iniziare è bene tenere presente che Poppy Playtime non è disponibile in italiano: voci e testi sono infatti in inglese, sebbene volendo sia comunque possibilità abilitare la lingua spagnola per i sottotitoli. In aggiunta, su Steam è presente anche il Capitolo 2 di Poppy Playtime, il quale è tuttavia disponibile solo come DLC a pagamento. Godetevi intanto la prima parte accessibile in maniera totalmente gratuita, così da scoprire perché Poppy Playtime è divenuto l'incubo dei genitori.

