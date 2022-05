Come scaricare Prey gratis per PC e giocarci per sempre senza limiti

Questa settimana tra i nuovi giochi gratis su Epic Games Store c'è anche Prey, il gioco di Arkane Studios è stato lanciato nel 2017 ed è ancora oggi un titolo che merita assolutamente di essere giocato. Ma come fare per scaricare Prey gratis e assicurarsi di poterlo utilizzare per sempre senza limitazioni?

La prima cosa da chiare è che non si tratta di una demo, bensì del gioco completo, normalmente venduto a 39.99 euro e ora disponibile gratis per tutti, a patto di aggiungerlo alla propria libreria Epic Games Store entro il 19 maggio alle 17:00 ora italiana.

Per farlo vi basterà andare sulla pagina di Prey su Epic Games Store e cliccare sul tasto OTTIENI, in questo modo aggiungerete il gioco alla vostra raccolta e resterà legato per sempre all'account Epic utilizzato. Questo vuol dire che potrete riscaricare Prey in ogni momento e utilizzarlo senza limitazioni o blocchi di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato o regalato su EGS.

Si tratta di una operazione semplicissima e vi consigliamo caldamente di riscattarlo subito, anche se magari non siete interessati a giocarlo in questo momento, dal momento che dopo il 19 maggio Prey gratis non sarà più disponibile. La chicca? Questa versione include anche il DLC Mooncrash, gratis per sempre.