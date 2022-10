Come scaricare The Sims 4 gratis in italiano, link download per PC, PlayStation, Xbox

Da ottobre 2022 The Sims 4 è gratis, il celebre simulatore di vita targato Maxis ed Electronic Arts diventa free to play e può essere scaricato gratis in versione italiana su PC, Mac, PlayStation e Xbox. Ecco i passi da seguire per scaricare The Sims 4 gratis in italiano.

Potete scaricare gratis The Sims 4 in italiano su PC tramite Steam o EA App, su Mac tramite EA Origin e su PlayStation e Xbox direttamente da PlayStation Store e Xbox Store, qui sotto i link diretti per il download:

The Sims 4 gratis download

EA ricorda che "il gioco base The Sims 4 è scaricabile gratis! Avrai una miriade di opzioni per costruire le case, vestire i Sims e definire le loro personalità. Inventa le loro storie di vita mentre esplori scenari vivaci e scopri nuovi modi di essere te."

Il download gratis include solamente la versione base di The Sims 4 ma se siete iscritti a EA Play potrete scaricare The Sims 4 EA Play Edition, pacchetto che include il gioco base con l'espansione Al Lavoro! Mentre se siete abbonati a EA PRO avrete accesso a The Sims 4 EA PRO Edition che include in aggiunta anche il Bebè Stuff Pack.