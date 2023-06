La storia della sedicesima fantasia finale promette di regalarci molte emozioni e altrettanti degni avversari. Lo stesso producer del gioco, Naoki Yoshida, afferma che Final Fantasy 16 sarà come un "blockbuster di Hollywood giocabile".

Proprio in un momento di grande tumulto nel prologo di Final Fantasy 16 farà la sua comparsa il Cavaliere dell'Alba Accecante, un dragone dell'Impero intenzionato ad ucciderci per ragioni sconosciute. Non ci sarà tempo di intavolare nessuna trattativa: dovremo combattere per sopravvivere.

Dove trovare il Cavaliere dell'Alba accecante in Final Fantasy 16

Non dovremo disturbarci a cercare il Cavaliere dell'Alba Accecante in Final Fantasy 16, poiché sarà lui a trovare noi in un preciso momento della storia. Potremo sfidarlo anche nella demo di Final Fantasy 16.

Come sconfiggere il Cavaliere dell'Alba accecante in Final Fantasy 16

Com'è tipico della sua classe, il dragone vanta assalti molto agili e talvolta imprevedibili. La sua lancia affonda il bersaglio con una rapidità disarmante e le sue piroette rischiano di tramortirci fino alla sconfitta, quindi la prima necessità è imparare a capire quando schivare.

Se dovessimo riscontrare delle difficoltà, prendiamo in considerazione l'ipotesi di equipaggiare un Anello dei rapidi colpi per rallentare il tempo e schivare meglio, oppure un Anello delle rapide schivate per automatizzare del tutto le manovre elusive.

Se sceglieremo di non ricorrere a nessuna facilitazione, calcoliamo bene i tempi e scansiamoci al momento giusto per evitare di finire trafitti. Quando il Cavaliere usa Salto, facciamo attenzione alla tenue colonna di luce azzurra per capire dove si catapulterà, quindi spostiamoci per non essere investiti dal suo attacco in picchiata. Per tagliare le distanze, fiondiamoci sul nemico con una Traslazione delle Fenice tutte le volte che ci occorre, quindi meniamo i nostri fendenti - concatenandoli alla magia Foco per creare un'Esplosione magica - fino a indurre un Vacillamento. A circa metà combattimento, eseguiamo l'Attacco cinematico indicato su schermo, quindi sfruttiamo la fase di vulnerabilità nel vacillamento e riprendiamo l'assalto con la stessa strategia. Ci sarà una sola differenza: il Cavaliere dell'Alba accecante aggiungerà un Doppio salto al proprio repertorio.

Come suggerisce il nome, è la stessa tecnica che usava in precedenza, ma il dragone piomberà in due punti diversi dell'arena in rapida successione, quindi prestiamo attenzione e non lasciamoci sorprendere da questo trucchetto. Prestiamo attenzione ai suoi attacchi da distanza ravvicinata, quindi replichiamo a dovere e inferiamo al meglio delle nostre possibilità. Così facendo, resisteremo il tempo necessario per trionfare sull'avversario e concludere la battaglia con successo.