Come sconfiggere Gigas in Final Fantasy 16: guida completa

I nemici più potenti all'interno di Final Fantasy 16 compaiono sotto il nome di nemici formidabili. Si tratta di avversari che hanno più PV rispetto alle loro controparti minori e sono in grado di sfoggiare abilità uniche a cui bisogna fare molta attenzione.

Il primo di questi avversari che incontreremo si chiama Gigas e sarà un buon allenamento per testare i boss e capire come ci troviamo con il sistema di combattimento full-action del gioco. Possiamo sperimentare lo scontro già nella demo di Final Fantasy 16. La difficoltà della battaglia varierà a seconda delle vostre impostazioni di gioco, in particolare se avrete scelto di attivare la Modalità Storia o la Modalità Azione. Nel primo caso, schivata e combo saranno facilitati, nel secondo dovremo provvedere personalmente.

Dove trovare Gigas in Final Fantasy 16

Gigas si trova nelle Paludi della Bonaccia, una sezione di gioco che raggiungeremo nei primi atti del prologo di Final Fantasy 16. È un boss di trama e non c'è modo di evitarlo.

Come sconfiggere Gigas in Final Fantasy 16

Per arrecare ingenti danni a questo putrido bestione dovremo affidarci alla Benedizione della Fenice, concatenando ulteriori combo per abbattere il morale del boss e farlo vacillare. La meccanica del vacillamento è fondamentale in questo sedicesimo episodio della saga e servirà per rendere il nemico inerme e massimizzare i danni nella fase in cui sarà incapace di reagire.

Il Gigas agita la mazza per colpirci da distanza ravvicinata. Se non abbiamo accessori che facilitano la schivata, dovremo calcolare il giusto tempismo per eseguire una schivata precisa e guadagnare una posizione di vantaggio per contrattaccare. Il boss può colpirci in linea retta, portando la mazza dietro di sé per poi scagliarla sul terreno, oppure compiere un giro su se stesso per attaccare chiunque gli stia intorno. Non appena ha terminato l'attacco, scagliamoci contro di lui, eventualmente accorciando le distanza con la Traslazione della Fenice.

A questo punto, attacchiamo più volte il boss, utilizzando attacchi standard, magie e abilità dell'Eikon della Fenice. Ricordiamoci che le magie possono essere inserite all'interno di una combo per realizzare un'Esplosione magica e aumentare il danno inferto. Un discorso analogo vale per le abilità Eikon.

Quando avremo ridotto la barra di volontà del nemico del 50%, scateneremo un vacillamento parziale del nostro avversario. Sfruttiamo questo lasso di tempo per sferrare quanti più attacchi combinati riusciamo, svuotando a più non posso la sua barra PV. Quando il nemico si riprenderà, inizierà a usare il suo Fendente poderoso, un attacco roteante con cui percorrerà una larga porzione dell'arena cercando di colpirci con la sua potente arma. Schiviamo al momento giusto per evitare di essere travolti dal suo attacco.

Continuiamo a colpire il nemico fino a farlo vacillare. A questo punto, potremo aumentare i danni di ogni colpo. Approfittiamone mentre riacquista i sensi per mandare a segno i nostri più potenti assalti e ripetiamo lo schema tutte le volte necessarie fino a ottenere la vittoria.