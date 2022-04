Come Sekiro, ma in 2D: alla scoperta di Nine Sols, l'action taopunk

Un action Taopunk sulle orme di Sekiro, ma in un contesto 2D più affine alle avventure "alla Hollow Knight": ecco Nine Sols. Lo abbiamo provato cogliendo l'occasione offertaci dalla demo disponibile gratis su Steam.

L'ultima fatica digitale degli autori di Devotion ci proietta su New Kunlun, un lontano pianeta che sembra scaturire da una dimensione parallela che fonde elementi cyberpunk con il Taoismo e la mitologia millenaria delle culture dell'estremo oriente.

Il protagonista di quest'opera è Yi, un eroe rievocato da un coraggioso ragazzino in cerca d'aiuto per riportare la pace nel suo mondo sconvolto da conflitti e destinato a piombare nel caos. Nel corso dell'avventura è possibile esplorare delle ambientazioni pittoresche e completare tutta una serie di incarichi per svelare i misteri di questa antichissima civiltà aliena in declino. Per stessa ammissione degli studi Red Candle, il sistema di combattimento di Nine Sols trae spunto dall'esperienza ludica di Sekiro Shadows Die Twice, calandola perà in un contesto decisamente più affine ai "metroidvania vecchia scuola".

Cosa ne pensate di questo progetto destinato ad approdare nei prossimi mesi su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere il nostro ultimo speciale a firma di Cristina Bona su Nine Sols, alla scoperta del Taopunk ispirato a Sekiro.