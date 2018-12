Come si è evoluta la critica videoludica? Fossa e Tanzen ne parlano domani su Twitch

A partire dalle 15:00 di giovedì 20 dicembre il canale Twitch di Everyeye ospiterà una nuova trasmissione con protagonisti Francesco Fossetti e Antonio "Tanzen" Fucito. Durante il live si parlerà della critica videoludica e di come si è evoluta dai tempi di internet.

Antonio Fucito racconterà l'inizio del suo percorso e parlerà dell'esperienza maturata nel mondo del giornalismo videoludico e del cammino che lo ha portato nel corso degli anni a presidiare un'importante redazione e dare vita in seguto al progetto Gameplay Cafè, una community unita dalla passione per il mondo dei videogiochi, e non solo. Insieme al nostro Francesco Fossetti commenterà lo stato attuale della critica di settore, un'ottima occasione per vedere come questo mondo si è evoluto dagli albori di internet fino ai giorni nostri. Una bella occasione di confronto, per una diretta che si preannuncia certamente molto interessante.

La diretta andrà in onda sul nostro canale Twitch dalle 15:00 di giovedì 20 dicembre, come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordandovi che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community durante il live.