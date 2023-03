Come sincronizzare i Trofei su PS5 manualmente?

La sincronizzazione dei Trofei su PlayStation 5 è automatica ma a volte in realtà potreste notare come la scheda dei Trofei non risulti aggiornata con le ultime conquiste, spesso a causa di problemi di connettività o altri disservizi legati all'infrastruttura online.

State tranquilli perché è possibile aggiornare manualmente la lista dei Trofei su PlayStation 5, il processo è facile e veloce, vi spieghiamo subito come fare, ma prima ricordiamo come visualizzare la schermata dei Trofei:

Selezionare l'immagine profilo dalla HOME, quindi Trofei per l'elenco dei Trofei sbloccati

Selezionare un gioco per visualizzare le informazioni sui singoli Trofei

Selezionare un Trofeo specifico per visualizzare i dettagli sul tipo di ricompensa

Sincronizzare manualmente i Trofei su PS5 è ancora più semplice, vi basterà andare nella schermata principale della HOME, selezionare l'immagine profilo e poi Trofei, qui premendo il tasto Options avrete accesso alla voce Sincronizza con PlayStation Network, selezionatela e il gioco è fatto. Naturalmente per una corretta sincronizzazione la console dovrà essere connessa alla rete e il vostro profilo dovrà essere correttamente loggato e attivo sulla PS5.

Sapevate che si possono anche eliminare le informazioni sui Trofei? Se non avete ancora conquistato Trofei in un gioco vi basterà andare nella schermata Trofei, selezionare il gioco di vostro interesse, premere Options e successivamente Elimina.