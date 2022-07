Come sarebbe Sonic Frontiers in 2D? Arriva l'incredibile demake di un fan

Dopo aver scoperto che Sonic Frontiers arriverà nel 2022, nel corso della stagione natalizia, vediamo oggi il lavoro di un fan del nuovo gioco del porcospino blu. Nonostante Frontiers non sia ancora arrivato nei negozi, infatti, pare che uno sviluppatore abbia realizzato una versione in 2D della nuova avventura di Sonic.

Il "demake" di Sonic Frontiers in due dimensioni è stato creato da KomiiWorldGames, che ha anche rilasciato sul suo canale YouTube un breve trailer del gioco. La produzione, infatti, è completa e può essere scaricata dal web in maniera gratuita, collegandovi al sito web di GameJolt, dove trovate anche alcuni screenshot del gioco in 2D.

Quello che trovate in cima a questa notizia, invece, è un lungo video gameplay del gioco realizzato dal portale Sonic Central, specializzato nelle avventure del porcospino blu di SEGA. Come potete vedere dal video, il gioco presenta alcuni problemi tipici dei prodotti fan-made, ma c'è da dire che il lavoro svolto da KomiiWorldGames è incomiabile, soprattutto considerando che tutto il gioco si basa sulle (numerose) sezioni di gioco che abbiamo visto dai video pubblicati in rete da SEGA il mese scorso.

Tra l'altro, il gioco presenta anche un livello ambientato nel "Cyberspazio" sulla falsariga della Green Hill Zone, uno dei biomi più noti di tutta la storia del porcospino blu e spesso presentato come primo livello dei platform di Sonic.

Ad ogni modo, il "demake" 2D realizzato da KomiiWorldGames ci fa anche domandare se la strada scelta per Sonic a partire da Frontiers sia quella giusta: stando a quanto riportato dalla stessa SEGA, Frontiers definirà i prossimi dieci anni del porcospino blu, che sembrano dunque essere ormai votati all'esplorazione del platforming in 3D, mettendo da parte quello bidimensionale.