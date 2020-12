Come si spegne correttamente la PlayStation 4? Tutte le opzioni per spegnerla

Per evitare che la vostra PlayStation 4 consumi energia inutilmente, potreste volerla spegnere del tutto piuttosto che impostarla in modalità riposo. Se non sapete bene come fare, continuate a leggere questa breve guida per scoprire come spegnere la vostra PS4 in pochi semplici passaggi.

Potete effettuare lo spegnimento completo della console in due modi: manualmente, cioè tramite il pulsante di accensione, e utilizzando il DualShock tramite il menu rapido.

Per spegnere la PlayStation 4 dal tasto di accensione non dovete far altro che tenerlo premuto per circa 6 o 7 secondi, trascorsi i quali sentirete un segnale acustico e potrete rilasciare il pulsante. Sullo schermo comparirà il messaggio Preparazione spegnimento della PS4 in corso... e il led della console si spegnerà del tutto, a conferma dell'avvenuto spegnimento. In alternativa, potete accedere al menu rapido della PS4 tramite il pulsante PS del vostro DualShock 4 (quello centrale con il logo PS); comparirà un menu sulla sinistra dello schermo dal quale potrete accedere alla sezione "Spegnimento". Qui selezionate la voce "Spegni la PS4" e confermate nuovamente premendo X. Questa è la procedura più sicura per spegnere la vostra PS4.

Se non spegnete la PlayStation è probabile che dopo un po' la console entri in modalità riposo; sicuramente consumerà meno energia, ma rimarrà comunque accesa. Se avete dei problemi di collegamento potete consultare la nostra guida per collegare una PlayStation 4 al televisore senza HDMI. È possibile, inoltre, che a causa di un errato spegnimento la vostra console si avvii in un modo diverso dal solito: ecco come fare per far uscire la PS4 dalla modalità provvisoria.