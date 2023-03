Come spegnere correttamente la PS5, ecco il modo giusto da usare

PlayStation 5 è ormai sul mercato da oltre due anni e, dopo il prolungato periodo di scorte non reperibili giunto al termine solo nelle ultime settimane, sempre più giocatori cominciano a compiere i primi passi verso la nuova generazione videoludica, ormai pronta a rinnovare la qualità tecnica e generale delle produzioni in uscita.

Tuttavia, prima di procedere con le lunghe sessioni di gioco che prenderanno piede con la tanto desiderata PlayStation 5, è molto importante conoscere tutte le funzionalità che essa ha da offrire: basti pensare al modo per liberare più spazio possibile sull’SSD della PlayStation 5 ma, soprattutto, il modo corretto di spegnere l’hardware.

Come spegnere bene la PS5

Ciò che ci si deve domandare, dunque, è se la propria console venga spenta tramite lo spegnimento effettivo o se questa venga fatta entrare nella cosiddetta modalità di riposo. Quest’ultima, infatti, differisce dalla prima. Pur essendo altresì fondamentale, permette infatti di compiere installazioni e aggiornamenti per i propri giochi durante i momenti di inattività.

Tuttavia, la modalità di riposo prevederà dei consumi di corrente elettrica superiori rispetto allo spegnimento completo di PlayStation 5 – pur essendo ridotti rispetto a quelli registrabili quando la console è in attività -. In altre parole, a meno che non abbiate necessità di compiere installazioni o aggiornamenti corposi in termini di GB, è sempre consigliato spegnere la propria console quando non viene utilizzata.

Alla luce di quanto detto finora, come si spegne definitivamente la PlayStation 5? Per compiere questo procedimento, saranno necessari pochi semplici passaggi, grazie ai quali potrete essere sicuri di aver effettuato lo spegnimento della console senza che questa entri in modalità riposo:

Che si sia all’interno di una qualsiasi schermata di un software o nel menu principale di PlayStation 5, per prima cosa si dovrà premere il pulsante PlayStation (quello con il logo della console che richiama il medesimo presente sulla plastica dell’hardware) del proprio DualSense;

Una volta aperto il menu di opzioni rapide, scorrere fino alla voce dedicata al menu di alimentazione della macchina da gioco. Dopo di che, premere il pulsante “X” del proprio controller su quest’ultimo;

Infine, selezionare la voce “Spegni PlayStation 5” dal sottomenu apertosi.

Qualora si volesse prediligere un secondo metodo per spegnere la propria PlayStation 5, si potrà premere il pulsante presente nella macchina da gioco e che è situato nella parte centrale della stessa. Qualora si fosse in possesso della versione con il lettore di disco, questo sarà il secondo pulsante dal basso (qualora si abbia PS5 con lo stand in verticale) o il primo da sinistra (nel caso in cui sia collocata orizzontalmente). Il secondo pulsante è infatti utile per la rimozione del disco di gioco inserito nella PlayStation 5; entrambi i pulsanti presentano sopra (o accanto, dipende dalla prospettiva) un’icona che indica la loro funzionalità e quello necessario per lo spegnimento sarà caratterizzato dalla medesima icona relativa al menu di alimentazione di cui sopra.

Questo è tutto per quanto riguarda lo spegnimento definitivo della propria console. Qualora foste curiosi su come sfruttare la propria macchina da gioco, vi invitiamo a scoprire con noi i tre giochi per PS4 e PS5 da giocare assolutamente a marzo 2023.