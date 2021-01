Come si fa a spegnere la PlayStation 5 nel modo giusto?

Spegnere la nuova console PlayStation 5 non è del tutto intuitivo. Un po' come già successo con la precedente PlayStation, alcuni utenti sono confusi riguardo la procedura di spegnimento quindi occorre fare un po' di chiarezza al riguardo.

Spegnere definitivamente la console è il modo migliore per risparmiare energia ed evitare che la vostra nuova PlayStation rimanga accesa inutilmente. Infatti, tra le opzioni di spegnimento è presente anche la modalità riposo, che consente alla console di rimanere accesa (con consumi ridotti) per effettuare download, aggiornamenti o ricaricare il controller DualSense. In questo stato non dovete assolutamente scollegare il cavo di alimentazione, pena la possibilità di danneggiare i componenti interni in maniera irreversibile. Vi accorgerete che la PlayStation è in modalità riposo perché i led emetteranno una luce arancione.

Potrete scollegare l'alimentazione soltanto quando la PlayStation 5 sarà del tutto spenta. Vediamo quindi come fare per spegnere completamente la console:

Premete il pulsante PlayStation sul controller Dual Sense per aprire il menu rapido, che appare nella parte inferiore destra dello schermo. Scorrete fino all’icona di alimentazione, che si trova all’estrema destra del menu. Premete X quando avrete evidenziato l'icona di alimentazione per aprire il menu di accensione. Scegliete "Spegni PS5" (la seconda opzione) per spegnere la console. Cliccando sulla terza opzione la console sarà invece riavviata.

Spegnere la PlayStation 5 chiuderà tutti i giochi in esecuzione, quindi assicuratevi di aver salvato i progressi prima di farlo. Quando la PS5 si spegne, le luci sulla console lampeggiano qualche secondo, quindi si spengono quando è l'operazione è completata. A quel punto, potete quindi scollegare in tutta sicurezza il cavo di alimentazione.

Questo è il metodo di spegnimento "a distanza", tramite l'utilizzo del controller. È possibile spegnere la PlayStation 5 anche premendo il pulsante dedicato che trovate sulla console stessa. Si tratta di un pulsante nero nella parte inferiore del pannello nero lucido del sistema. Se avete l'edizione PS5 standard, il pulsante si trova sotto quello di espulsione per l’unità disco. Nell’edizione digitale della PS5, invece, è l’unico pulsante disponibile. Tenete premuto finché non sentite due segnali acustici, a quel punto rilasciate e la PlayStation 5 si spegnerà. Rilasciando il pulsante dopo un segnale acustico soltanto, la console entrerà in modalità riposo.

