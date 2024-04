Come spegnere la PS5 manualmente senza usare il DualSense?

La maggior parte dei videogiocatori in possesso di un qualsiasi modello di PlayStation 5 è solito procedere con lo spegnimento della console di ultima generazione Sony tramite il controller DualSense, che viene impiegato per selezionare l'apposita opzione dal Centro di Controllo affinché la macchina da gioco si spenga o entri in modalità riposo.

Esiste però anche una seconda modalità attraverso la quale gli utenti possono spegnere PlayStation 5, poiché qualsiasi modello di console (Digital, Standard o Slim) è dotato anche di un tasto creato appositamente per svolgere questa funzione. Il tasto in questione è collocato nella parte frontale bassa di tutte le PlayStation 5. Nel caso in cui siate in possesso di una PS5 Digital Edition o di una PS5 Slim (con o senza lettore), ritrovare il tasto è molto più semplice poiché è l'unico presente in basso, sotto alle porte USB. Se invece avete acquistato una PlayStation 5 Standard, sul lato frontale ci sono due tasti e quello relativo allo spegnimento è quello che si trova più in basso (l'altro serve ad espellere il disco nel lettore ottico).

Per spegnere la console, è necessario tenere premuto questo tasto fino a quando non si sente un doppio beep. Si tratta di un passaggio fondamentale, poiché la singola pressione del tasto non fa altro che abilitare la modalità riposo della console e, di conseguenza, non la spegne completamente. In ogni caso, potete sempre far uscire la vostra PlayStation 5 dalla modalità riposo e poi procedere con lo spegnimento nel modo corretto. Per chi non lo sapesse, le PS5 in modalità riposo emettono una luce gialla dal led frontale.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di leggere anche la nostra guida su come calibrare il DualSense di PS5 per far funzionare meglio il controller.

