Come avere spin per Coin Master gratis? Trucchi e link di giugno 2022

Coin Master è un titolo che è riuscito a fare breccia nei momenti di tempo libero di molti videogiocatori. Il gioco di Moon Active si basa d'altronde su un gameplay rapido e stimolante, in puro stile mobile gaming. In questa sede vi spieghiamo come avere spin gratis per Coin Master, così da farvi divertire senza spendere nulla in microtransazioni.

Come funziona Coin Master

Facciamo innanzitutto un piccolo passo indietro, comprendendo in linea generale come funziona Coin Master. Quest'ultimo è un titolo casual in realtà in circolazione da molti anni: la meccanica di base ricorda per certi versi Clash of Clans, dato che bisogna costruire un villaggio, saccheggiare quelli altrui e attaccare gli amici. Immancabile il collegamento con l'account Facebook, ma uno dei fulcri di Coin Master risiede nella slot.

Il giocatore può infatti girare quest'ultima per cercare di vincere il jackpot, che tornerà poi utile per difendere il proprio villaggio e attaccare quelli altrui. Tutto è insomma molto semplice e infatti Coin Master viene spesso visto come un semplice e divertente passatempo da molti utenti. Parte della popolarità del titolo deriva, tra l'altro, da uno spot del 2020 con Jennifer Lopez, diventato ben noto sul Web.

Come ottenere spin (giri) gratis su Coin Master

Tra un ritocco al villaggio e un saccheggio, i giocatori devono fare i conti con la meccanica dello spin. Risulta infatti possibile usare la slot in modo gratuito per un massimo di 5 volte ogni ora, mentre i successivi giri sono di base collegati alle microtransazioni (si parte solitamente da 0,99 euro).

Non tutti sanno però che esistono dei metodi ufficiali per ottenere spin gratuiti. Il primo "trucco" viene indicato ai giocatori alle prime armi sin dal primo avvio di Coin Master: collegando il proprio account Facebook al gioco, è possibile ottenere 50 tentativi gratis. Questo rappresenta tuttavia un metodo che non può, per forza di cose, essere sfruttato troppo spesso.

Il "trucco" che potrebbe però tornarvi maggiormente utile consiste invece nel tenere monitorati i link messi a disposizione dagli sviluppatori. Infatti, mediante la pagina Facebook ufficiale di Coin Master vengono costantemente messi a disposizione link utili potenzialmente per ottenere spin gratuiti. Questi ultimi richiedono che il gioco sia collegato al profilo Facebook, ma per il resto capite bene che può trattarsi di un'occasione interessante. Di seguito un esempio dei link condivisi nella giornata del 21 giugno 2022 (o nelle giornate precedenti).

Coin Master: link per spin gratis del 21 giugno 2022

Sono in molti a tenere monitorati su base giornaliera i profili social di Coin Master, così da rimanere aggiornati sulle più recenti possibilità disponibili. Tenete inoltre a mente che a volte invitare amici di Facebook a giocare a Coin Master può garantire una ricompensa, ad esempio 40 giri gratuiti. Per il resto, potreste semplicemente voler aspettare un po' di tempo, così che gli spin si ricarichino. Insomma, i metodi per proseguire nel titolo di Moon Active senza spendere alcunché non mancano.