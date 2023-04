Come sarà The Last of Us Parte 3 per PS5? Proviamo ad immaginarlo

The Last of Us Parte III diverrà realtà prima o poi? Difficile dirlo al momento, sebbene la grande popolarità della serie lasci intendere che prima o poi il terzo capitolo della celebre serie Naughty Dog si concretizzerà. Solo che probabilmente ci vorrà ancora parecchio tempo.

Sappiamo che Naughty Dog è al lavoro su un nuovo gioco per PS5, ma nulla al momento fa pensare che si tratti proprio della terza parte di The Last of Us, considerato che anche lo stesso Neil Druckmann, creatore della serie, non si è mai lasciato andare a particolari dettagli o indizi. L'unica certezza è che The Last of Us Multiplayer in arrivo su PS5 e forse su PC è la prossima tappa del franchise. A questo punto perché non proviamo ad immaginare come potrebbe essere The Last of Us Parte III? Le strade che Naughty Dog può seguire sono diverse, e con tutta probabilità si ricollegherebbero al finale di The Last of Us Parte II (non proseguite oltre con la lettura se ancora dovete giocarlo). Alla fine del secondo capitolo abbiamo visto una Ellie rimasta praticamente da sola: la ragazza abbandona la fattoria con cui per un periodo ha vissuto con Dina per intraprendere un nuovo cammino in solitaria verso una meta sconosciuta.

La sensazione è che Ellie voglia lasciarsi alle spalle la sua precedente vita senza per forza mettersi alla ricerca della sua amata: sarebbe l'occasione per dare il via ad una storia in gran parte nuova, che potrebbe vedere la celebre protagonista della serie incontrare nuovi sopravvissuti e nuove minacce.

Ma non bisogna nemmeno dimenticare il destino incerto di Abby e Lev: nonostante le poche forze rimaste dopo la prigionia per mano delle Serpi ed un ultimo, violento scontro con Ellie, i due riescono ad imbarcarsi in direzione dell'isola di Santa Catalina, il luogo dove gli ultimi esponenti delle Luci si stanno riunendo. L'ultima schermata una volta concluso il gioco, che vede la barca di Abby su una riva sconosciuta, lascerebbe intendere che lei e Lev sono effettivamente riusciti a raggiungere Santa Catalina. Seguendo dunque la scia di quanto già fatto con il secondo capitolo, anche The Last of Us Parte III potrebbe essere ancora una volta diviso in due parti, con protagoniste sempre Ellie ed Abby. Non solo: le due protagoniste, un tempo mortali nemiche, potrebbero in qualche modo incontrarsi ancora una volta, magari per affrontare un avversario comune. Più improbabile, ma comunque non del tutto da escludere, che le due possano ritrovarsi ad essere nuovamente nemiche, considerato come si è concluso il loro ultimo scontro nelle fasi finali di Parte II.

Ci sarebbe un'altra ipotesi ancora da considerare: la possibilità che le storie di Ellie ed Abby siano in verità concluse, con Parte III che dunque si concentrerebbe su protagonisti completamente nuovi ed una storia del tutto inedita ambientata comunque nello stesso universo. Un'ipotesi che può avere il suo fascino, sebbene sia improbabile che Naughty Dog voglia mettere in disparte un personaggio ormai iconico come Ellie: la sensazione è che il percorso della ragazza sia ancora lontano dalla sua conclusione, ed il terzo capitolo della serie la vedrà ancora una volta in un ruolo di primissimo piano. Lato gameplay, invece, l'ipotesi è che lo studio californiano continui ad approfondire e perfezionare la formula ludica già sperimentata con i predecessori, magari puntando con ancora più convinzione sulle meccaniche stealth già molto apprezzate in Parte II e con un sistema di combattimento ancora più fluido e preciso. Non sono da escludere scenari più ampi e con ancora più libertà di movimento e di approccio all'azione, pur comunque senza sfociare nell'open world e mantenendosi dunque in coerenza con i giochi precedenti.

A questo punto la parola passa a voi lettori: come vi immaginate un The Last of Us Parte III e, soprattutto, cosa vorreste vedere nell'eventuale prossimo episodio?