Come in The Witcher, ci sarà una performance canora anche in Cyberpunk 2077?

CD Projekt RED potrebbe aver svelato una piccola chicca che sarà presente in Cyberpunk 2077. Dei fan hanno infatti tradotto un'intervista rilasciata su una radio polacca dagli sviluppatori del gioco, scoprendo che un'idea già presente in The Witcher, dovrebbe essere reintrodotta proprio in Cyberpunk 2077.

Si tratta di una delle scene più famose del gioco, in cui Geralt si siede al tavolo in una taverna e si gode la performance canora di Priscilla, che canta una canzone che secondo alcuni fan parla proprio di Geralt e Yennefer e della loro storia d'amore.

Un momento del genere sembra esserci anche in Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha già confermato che nel gioco ci saranno relazioni amorose tra i personaggi, il che significa che potrebbe essere stata scritta una canzone tra il protagonista V e un suo interesse amoroso.

E la performance musicale potrebbe essere ancora più iconica di quella di Priscilla in The Witcher 3, data la presenza di Keanu Reeves. Il suo personaggio Johnny Silverhand è infatti una rockstar famosa in Cyberpunk 2077, ed è molto amico del protagonista, senza contare che lo stesso Keanu Reeves è dotato di talento musicale, dato che sa cantare e suonare il basso. Se fosse previsto dunque un duetto tra V e Johnny per una performance rock memorabile? Vi farebbe piacere?

Nel frattempo, in attesa di ulteriori novità a riguardo, date un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.