Come sarà il trailer 2 di GTA 6? Qualcuno sta provando a immaginarlo

Probabilmente bisognerà attendere ancora molto prima della pubblicazione del secondo trailer di GTA 6 ma nel frattempo c'è chi si sta divertendo a immaginare come possa essere effettivamente il trailer 2 del nuovo gioco di Rockstar Games.

Sul canale Reddit (non ufficiale) di GTA 6 si sta effettivamente discutendo dei contenuti del secondo trailer e c'è chi si immagina un video completamente diverso rispetto al primo trailer di Grand Theft Auto 6 uscito a dicembre 2023.

Se il primo video si concentrava sul personaggio di Lucia, il secondo dovrebbe concentrarsi invece sul personaggio maschile (conosciuto dai leak come Jason, ma non è chiaro se questo sia il nome definitivo oppure no) svelando qualcosa di più su questo protagonista, ideale spalla in affari e partner romantico di Lucia.

C'è anche poi chi si augura di vedere qualche scampolo di gameplay e una nuova ondata di personaggi fuori di testa come la martellaia matta o il Joker della Florida. In ogni caso, ovviamente si tratta solamente di desideri e pensieri della community, e difficilmente scopriremo in anticipo i contenuti del nuovo trailer, per il quale oltretutto, ribadiamo, dovremo probabilmente attendere a lungo.

Nel frattempo, il primo trailer di GTA 6 è il secondo trailer di videogiochi più visto di sempre, subito dietro Minecraft. Niente male, vero?