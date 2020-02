Come trasferire le creature dalla Banca Pokemon a Pokemon Home

Finalmente Pokemon Home è disponibile su Switch, dispositivi iOS e Android. In questa mini-guida vi spieghiamo nei dettagli come trasferire le creature dei giochi 3DS dalla Banca Pokemon a Pokemon Home.

Grazie alla Banca Pokemon è possibile trasferire le creature dei giochi Nintendo 3DS in Pokemon Home. Per farlo bisogna seguire una procedura leggermente complessa, ma grazie alla nostra guida riuscirete a completare l'operazione semplicemente passo dopo passo.

Come trasferire i Pokemon dalla Banca Pokemon a Pokemon Home

Per spostare i mostriciattoli dalla Banca Pokemon a Pokemon Home è necessario disporre di un account premium. Tuttavia, per celebrare il lancio del servizio avvenuto il 12 febbraio, il trasferimento da Banca Pokemon a Pokemon Home sarà gratis per un mese. Se non avete un account premium, dunque, fino al 12 marzo potrete sfruttare l'occasione per usufruire gratuitamente di questa funzione.

Di seguito elenchiamo le operazioni da compiere passo dopo passo per trasferire le creature dalla Banca Pokemon a Pokemon Home:

Aprite Pokemon Home da Nintendo Switch o dal vostro smartphone

Selezionate la voce "Opzioni" dal menu, nella parte inferiore dello schermo

Selezionate l'opzione "Sposta Pokemon", vi verrà chiesto di spostare il Pokemon desiderato o di spostarli tutti in una volta

Aprite la Banca Pokemon dal vostro Nintendo 3DS

Scegliete l'opzione "Sposta Pokemon" in Pokemon Home, vi verrà chiesto di nuovo di selezionare il Pokemon desiderato o di spostarli tutti in una volta

Continuate a seguire le istruzioni su entrambi i dispositivi, alla fine vi verrà mostrato un codice di trasferimento in Pokemon Home per 180 secondi

Inserite il codice nell'app della Banca Pokemon sul vostro Nintendo 3DS

Seguendo le istruzioni riportate poco sopra, dunque, sarete in grado di trasferire le creature dalla Banca Pokemon a Pokemon Home. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare uno sguardo al video che abbiamo riportato in cima.

Con l'occasione ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida completa di Pokemon Home, in cui vi parliamo di tutte le funzionalità incluse nel servizio.