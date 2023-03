Come trasferire giochi, account e salvataggi da una PS5 ad un'altra PS5

Se avete aggiornato la vostra PlayStation 5 all'ultima versione, ovvero il firmware 7.0, sappiate che è possibile avviare il trasferimento di tutti i dati in memoria verso un'altra console PS5. Scopriamo insieme quali sono i passaggi utili per avviare questo procedimento.

Il primo passaggio consiste nell'eseguire il collegamento fra i due dispositivi, ovvero la PlayStation 5 che volete utilizzare come fonte e quella sulla quale volete copiare i contenuti. Affinché il trasferimento possa avvenire, è necessario che le due console siano contemporaneamente accese e collegate alla stessa rete wi-fi, ma potete rendere tutto molto più veloce collegando un cavo ethernet da una PS5 all'altra: in questo modo non avrete nemmeno bisogno di una connessione ad internet attiva per proseguire con il passaggio dei dati.

Ora che le due console di ultima generazione sono pronte, potete accedere al menu delle impostazioni sulla PS5 che contiene tutti i file che volete copiare. Premete quindi il tasto Triangolo, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio e poi selezionate la voce Sistema. Quindi cliccate sul menu 'Software di sistema' sulla sinistra e poi scorrete fino a trovare l'opzione intitolata 'Trasferimento dei dati'. Cliccate ora su continua e seguite le istruzioni a schermo per effettuare il collegamento tra i due dispositivi. Ad un certo punto vi ritroverete in una schermata in cui potrete decidere quali contenuti copiare e, cliccando sull'icona a forma di matita, potrete anche decidere che salvataggi, profili o giochi trasferire e quali no.

Occorre precisare che tale funzionalità presenta ancora piccole limitazioni e, ad esempio, non è possibile in alcun modo procedere con la copia dei file presenti su un hard disk esterno (quelli compatibili con i giochi PlayStation 4) o con gli SSD di tipo M.2 montati nell'apposito slot di PlayStation 5. In sostanza, potete copiare solo ed esclusivamente ciò che è presente nell'SSD interno di PS5. Sappiate infine che la procedura in questione non cancella i dati presenti nella console primaria.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come collegare Discord e usarlo per la chat vocale anche su PlayStation 5? Sulle nostre pagine potete leggere anche la guida su come limitare o disabilitare gli inviti nei giochi multiplayer su PS5.