Come trovare il numero di serie della PlayStation 4?

Conoscere il numero di serie della propria PlayStation 4 potrebbe essere utile in più occasioni, come ad esempio quando si deve contattare l'assistenza Sony per problemi alla PS4. In questa breve guida vi spieghiamo come fare per trovarlo velocemente per averlo sempre a portata di mano.

I numeri di serie e di modello di PlayStation 4 sono disponibili sulla confezione originale di PS4 e sul retro della console stessa. La posizione esatta però cambia a seconda del modello che possedete.

Modelli di PS4 CUH-10xx, CUH-11xx e CUH-12xx

Si tratta dei modelli più vecchi della console, quelli aventi il primo design. In questo caso, il numero di serie è composto da 17 numeri ed è situato sul retro del sistema, verso la parte inferiore sinistra del telaio.

Modelli PS4 Slim CUH-20xx

Se avete una PS4 modello Slim, invece, troverete il numero di serie sotto la linguetta sopra la porta di alimentazione, quella in cui inserire il cavo per alimentare la PS4. Per visualizzare questo numero è necessario capovolgere la console (assicuratevi quindi che non ci siano dischi all'interno e che i cavi siano scollegati).

Modelli PS4 Pro CUH-70xx

Nel caso delle PS4 Pro, il numero di serie (composto sempre da 17 numeri) è situato sotto la linguetta superiore, dal lato opposto alle porte di sistema. Anche in questo caso, per visualizzare questo numero è necessario capovolgere la vostra console.

