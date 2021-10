Come trovare le offerte lampo di Amazon per il Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 si avvicina e sopratutto Amazon giocherà la parte del leone per quanto riguarda gli sconti. Sono in molti a chiedersi come trovare le offerte lampo di Amazon per il Black Friday, vediamo insieme come fare per scoprire le promozioni più convenienti attive solo per un periodo di tempo limitato.

Su Amazon.it sono disponibili ogni giorno centinaia di prodotti in offerta e per il Black Friday questo numero cresce a dismisure fino a raggiungere i migliaia di articoli in vendita a prezzo scontato. Un buon modo per non perdere le offerte valide solo per un periodo di tempo ridotto è quello di controllare regolarmente la pagina Offerte Lampo di Amazon quotidianamente troverete l'elenco delle promozioni attive e un conto alla rovescia che ricorda quanto tempo manca alla scadenza, inoltre spesso viene aggiunta anche una panoramica sui prossimi articoli scontati in arrivo tra le offerte lampo.

Ricordatevi anche di seguire il canale Telegram sconti e offerte di Everyeye, sempre aggiornato con sconti e offerte dei migliori rivenditori online e negozi delle grandi catene, non manderemo messaggi spam ma solamente promozioni per farvi risparmiare.

Quando inizia il Black Friday 2021 su Amazon? Il giorno da segnare sul calendario è venerdì 26 novembre ma già dal 22 novembre inizierà la settimana del Black Friday che proseguirà poi anche il 27 e 28 novembre con il Black Weekend e terminerà il 30 novembre con il Cyber Monday.