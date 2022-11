Come trovare le offerte lampo di Amazon per il Black Friday 2022?

Non manca molto all'inizio del Black Friday 2022 su Amazon, il colosso dell'Ecommerce giocherà come sempre una parte importante durante il Venerdì Nero, con sconti e offerte su migliaia di prodotti. Ma come trovare le offerte lampo Amazon Black Friday e assicurarsi di non perdere le occasioni flash attive solo per poche ore.

Su Amazon sono in vendita ogni giorno migliaia di prodotti in offerta per il Black Friday e dunque non è semplice orientarsi nella valanga di sconti quotidiani. Una buona soluzione per non perdere le offerte valide solo per pochi giorni (spesso poche ore) è quella di visitare la pagina Offerte Lampo di Amazon dove troverete l'elenco delle promozioni attive e un conto alla rovescia che ricorda quanto tempo manca alla scadenza, inoltre spesso viene aggiunta anche una panoramica sui prossimi prodotti lampo in arrivo.

Infine ecco le date del Black Friday 2022: venerdì 25 novembre è il Black Friday mentre il 26 e 27 novembre si terrà il Black Weekend, infine il 28 novembre è il giorno del Cyber Monday dedicato alle offerte online.