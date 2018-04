Come trovare e reclutare l'orso Cheeseburger in Far Cry 5

Tra tutti gli Specialisti a quattro zampe di Far Cry 5 , l’orso Cheeseburger è indubbiamente il più orientato verso la potenza e la forza bruta. In questa guida, vedremo come trovare e reclutare l’adorabile bestione.

Come per quasi ogni altro Specialista, potrete sbloccare Cheeseburger appena terminato il tutorial: basterà sapere dove cercare.



Trovare e reclutare Cheeseburger

Localizzare Cheesegurber non è così difficile: come specificato nella nostra guida di Far Cry 5, infatti, potrete già dal principio vedere tutte le icone degli Specialisti sulla mappa. Ed essendo Cheeseburger l’unico orso grizzly, il suo musone marrone sarà piuttosto semplice da individuare. Il luogo in cui lo troverete, comunque, si chiama F.A.N.G Center, e si trova praticamente al centro della regione di Jacob, nella zona nord della mappa.



Tenete a mente che il F.A.N.G Center è a tutti gli effetti un avamposto e, come praticamente tutti gli altri avamposti, è straripante di membri del culto. Specialmente se siete effettivamente appena usciti dal tutorial, esercitate dunque la dovuta cautela: i nemici che troverete saranno numerosi e diversificati. Una volta liberato l’avamposto, parlate con Wade Fowler (l’NPC con la cuffia e la maglietta scura): vi racconterà di Cheeseburger, “una celebrità locale” che era ospite del centro prima che il culto ne prendesse il controllo. Dato che la setta voleva impossessarsi di Cheeseburger, Wade l’ha liberato: recentemente, tuttavia, ha sentito che il grizzly diabetico stesse seminando il panico in giro per la contea; a voi, il compito di ritrovarlo.



Prima di conquistarvi la fiducia di Cheeseburger, tuttavia, dovrete pescare del salmone: dirigetevi dunque nel luogo indicato dalla missione “Orso d’armi” e procuratevi qualche bel salmone reale.

A questo punto, Wade vi chiamerà dicendovi che Cheeseburger è stato visto vicino alla Linero Building Supplies: qui troverete altri nemici, ma se siete riusciti ad abbattere quelli al F.A.N.G Center non dovrebbero darvi problemi. Una volta raggiunta la Linero Building Supplies, partirà una cutscene in cui il vostro personaggio darà a Cheeseburger il sudato salmone: a questo punto, vi siete guadagnati l’amore incondizionato dell’orso. Occhio, però: la missione non è ancora finita. Dovrete infatti liberarvi di un’ulteriore ondata di nemici: con l’aiuto di Cheeseburger, tuttavia, lo scontro non dovrebbe rivelarsi eccessivamente complesso.



La forza di Cheeseburger

Se Boomer il cane era più indicato per uccisioni stealth, esplorazione e supporto, Cheeseburger è concepito per essere una macchina da guerra in campo aperto. Sprovvisto di debolezze evidenti (se non quella che, come del resto anche Boomer, non può salire sui veicoli), Cheeseburger attaccherà tutti i nemici che gli indicherete e, fattore forse più importante, attirerà la maggior parte del fuoco nemico su di sé, permettendovi così di ricevere meno danno possibile.