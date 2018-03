Come trovare, salvare e reclutare il cane Boomer in Far Cry 5

Tra tutti gli Specialisti reclutabili in Far Cry 5 è forse il più semplice e immediato da trovare. E se il detto "" assume per voi una qualsiasi valenza, siamo certi che troverete in questa bestiola a quattro zampe sia un compagno adorabile, sia una forza tutt’altro che trascurabile.

In questa guida, vedremo come localizzare Boomer e portare a termine la sua missione; entreremo, inoltre, nel merito dei suoi punti di forza e di debolezza, così che possiate sapere quali siano i momenti più opportuni in cui servirsi del suo prezioso aiuto. Se volete una panoramica più generale sugli Specialisti, vi consigliamo la nostra guida di Far Cry 5.



Trovare e salvare Boomer

Potrete trovare Boomer appena lasciata l’isola del tutorial. Aprite la mappa e localizzate la "Fattoria di zucche di Rae-Rae": oltre al nome, noterete anche un’icona che rappresenta il bel muso dell’amico a quattro zampe. Dirigetevi dunque verso la fattoria: troverete Boomer imprigionato in una gabbia e la fattoria straripante di cultisti (i quali, purtroppo, hanno ucciso Rae-Rae). Liberatevi di loro come ritenete più opportuno (anche se un approccio stealth, nelle prime ore di gioco, è generalmente consigliabile) e liberate Boomer dalla sua gabbia.



Se vi fermate a leggere il documento affisso a lato della gabbia, avrete accesso a un piccolo approfondimento riguardo alla situazione in cui si è trovato il povero cane; il documento, intitolato “Ordini della setta”, recita infatti: "Questo cane è un campione. Mandalo alla nostra fortezza dall’altro lato della strada e fallo spedire a nord. Lo lasceremo alle cure di mio fratello”. Firmato John, il leader dell’area. Molto probabilmente, il povero Boomer sarebbe stato utilizzato per degli esperimenti.

Una volta liberato il povero cane, accarezzatelo: farlo vi garantirà il completamento della missione "il miglior amico dell’uomo". Da questo momento in poi, potrete contare sull’aiuto di Boomer, chiamarlo e congedarlo quando ritenete più opportuno.



Le forze e le debolezze di Boomer

Come ogni altro Specialista, Boomer ha dei punti di forza e dei punti in cui, invece, non eccelle particolarmente. In via generale, Boomer è un ottimo scout: può infatti marcare i nemici vicini e recuperare armi per voi. Oltre a ciò, è eccellente per disarmare i cultisti, portare a termini uccisioni stealth e spaventare gli orsi. Purtroppo, però, Boomer ha anche una salute piuttosto bassa e non può (come del resto gli altri compagni animali) salire sui veicoli.