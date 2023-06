Come trovare e sconfiggere il Macellaio in Diablo 4

Il Macellaio è un avversario ben noto ai fan della saga di Diablo e ricompare in tutto il suo orrore anche in Diablo 4. Si tratta di uno degli avversari più potenti di tutto il gioco, soprattutto nelle fasi iniziali, e il titolo che si è guadagnato non è casuale.

Anche il più potente dei nemici, però, ha dei punti deboli e in questa guida scopriremo come sfruttarli al meglio per ottenere la vittoria anche su questa incombente minaccia. Se stiamo giocando nelle modalità più difficili (scoprite qui come sbloccare tutti i livelli di difficoltà in Diablo 4), prestiamo particolare attenzione, perché la curva di difficoltà aumenterà terribilmente.

Dove trovare il Macellaio in Diablo 4

Il Macellaio può comparire in qualsiasi momento nel corso di una qualsiasi Spedizione in Diablo 4. La sua apparizione in uno dei numerosi dungeon è tuttavia casuale. Pertanto, se decideremo di dargli la caccia, dovremo armarci di pazienza, prima ancora che dei migliori equipaggiamenti, e attendere che sia la sua sete di sangue a portarlo da noi. Non c'è una stanza specifica in cui Il Macellaio fa il suo ingresso. Questo significa che può manifestarsi a qualsiasi livello e in qualsiasi circostanza, anche nelle primissime fasi di gioco. Se il nostro livello sarà ancora molto basso, l'unica via è tentare la fuga, onde evitare di essere disossati.

Se malauguratamente dovessimo rimanere vittime della furia del Macellaio, il nemico scomparirà e per ritrovarlo dovremo ripetere la procedura di prima, ossia cercare fino al momento in cui sarà nuovamente lui a venire da noi per coglierci di sorpresa. Per questa ragione, è preferibile equipaggiarsi in anticipo per il Macellaio, attendere di stanarlo quando ci si trova ad un buon livello e assicurarsi di combatterlo per vincere, anziché lasciarsi cogliere alla sprovvista (consultate la nostra guida su come livellare velocemente in Diablo 4, se volete accelerare il processo). In questo modo, il nostro successo ci permetterà di mettere le mani su alcune ricompense di valore.

Come sconfiggere Il Macellaio in Diablo 4

Il Macellaio è un boss opzionale da non sottovalutare. Come se non bastasse, Diablo 4 è strutturato in maniera tale che il livello di questo nemico non possa mai essere troppo distante dal nostro, mantenendo così sempre elevata la difficoltà della battaglia.

Pertanto, servirà una strategia ben precisa, nonché una build ben pensata, per soverchiare il mostro. Suggeriamo di indossare un arsenale di componenti leggendari e di lanciarsi all'attacco con una conoscenza adeguata degli schemi comportamentali del Macellaio. Vediamoli.

Tra gli attacchi più temibili del bestione ci sono sicuramente il suo colpo d'uncino, la sua testata e il suo attacco in carica. Tutte queste tecniche, infatti, ci stordiranno, se non riusciremo a evitarle, esponendoci a gravi rischi, potenzialmente alla morte. Con l'uncino il nemico cercherà di avvicinarci a sé, mentre la testata è un attacco ravvicinato. L'attacco in carica, invece, viene effettuato da distanza per raggiungere la preda nel minor tempo possibile. Attenzione, però, anche a come il nemico agita la mannaia, anch'essa un'arma da mischia, e al suo ruggito, con cui un'onda di energia rossa potrà rallentare le nostre azioni.

Per sgominare il nemico con facilità, possiamo anche provare a correre intorno al boss in senso orario, restandogli quanto più vicini possibile, e noteremo che gran parte dei suoi attacchi non andrà a segno, finendo solo per fendere l'aria. La classe più adatta da usare per affrontare il bestione è strettamente personale, anche se DPS con abilità a raggio singolo, come il Barbaro, si prestano particolarmente per questo scontro. A questo proposito, date un'occhiata ai nostri trucchi di Diablo 4 per qualche approfondimento in più su classi, livelli e ricompense.