Come trovare il Tesoro di Bard's Crossing in Red Dead Online

Come nell'avventura single player di Arthur Morgan, i giocatori di Red Dead Online possono mettersi alla caccia dei Tesori per riempire le loro tasche. In questa mini-guida vi spiegheremo come trovare il Tesoro di Bard's Crossing, mostrandovi i tre punti della mappa in cui può comparire.

Per ottenere il Tesoro di Bard's Crossing, prima di tutto, dovrete ottenere la relativa mappa che ne indica la posizione. Ne riceverete una dopo aver raggiunto il Livello 8 con il vostro personaggio, accumulando Punti Esperienza nel corso dell'avventura.

Diversamente da Red Dead Redemption 2, in Red Dead Online le mappe del tesoro mostrano direttamente la posizione dell'obiettivo sulla cartina, facilitandoci la vita nel rintracciarli. Il Tesoro di Bard's Crossing, tuttavia, può essere scovato in tre diversi punti di Bard's Crossing, con la necessità di rovistare un po' in giro prima di raccogliere il bottino.

Una volta raggiunta l'area designata, utilizzate l'Eagle Eye per individuare più facilmente il Tesoro (la cassa verrà evidenziata in oro). Controllate le zone a est e nord-est della scritta "Bard's Crossing" sulla mappa, oppure a nord nella parte meridionale dell'isolotto. Per rintracciare più facilmente i tre punti possibili in cui si genera il Tesoro di Bard's Crossing, guardate il video riportato in cima.

Come procede la vostra avventura nella modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2? Per iniziare a giocare al meglio, non dimenticatevi di consultare la nostra Guida introduttiva di Red Dead Online.