Come trovare tutte le Pietre evolutive in Pokemon Let's Go

Per evolvere alcune creature di Pokemon Let's Go sarà necessario utilizzare una specifica Pietra evolutiva. Di seguito vi spieghiamo quali Pokemon si evolvono in questo modo, mostrandovi come ottenere nel gioco Pietralunare, Pietrafocaia, Pietraidrica, Pietrafoglia, Pietragelo e Pietratuono.

Pietralunare

La Pietralunare vi permetterà di evolvere i seguenti Pokemon:

Jigglypuff in Wigglytuff

Nidorino in Nidoking

Nidorina in Nidoqueen

Clefairy in Clefable

Questa Pietra evolutiva può essere trovata all'interno del Monte Luna. Potete raccoglierla come oggetto nascosto nel cratere presente al secondo piano. Una nuova Pietralunare comparirà nello stesso punto dopo ogni 24 ore di gioco, quindi non dimenticate di tornare a visitare il dungeon nel corso dell'avventura.

Pietrafocaia

Con la Pietrafocaia potrete evolvere le seguenti creature:

Eevee in Flareon

Vulpix in Ninetales

Growlithe in Arcanine

Una Pietrafocaia può essere raccolta nel Percorso 8, all'interno di un piccolo orticello. Ne troverete un'altra in una casa di Isola Cannella.

Pietraidrica

Usando la Pietraidrica potrete evolvere:

Eevee in Vaporeon

Staryu in Starmie

Poliwhirl in Poliwrath

Shellder in Cloyster

La Pietraidrica può essere raccolta lungo il Percorso 12, a est di Aranciopoli e a sud di Lavandonia.

Pietrafoglia

Con la Pietrafoglia sarà possibile evolvere:

Weepinbell in Victreebel

Gloom in Vileplume

Exeggcute in Executor

Una di queste Pietre può essere trovata lungo il Percorso 2. Un'altra ancora durante il tragitto di Via Vittoria.

Pietragelo

Usando la Pietragelo potrete far evolvere due forme di Alola:

Vulpix di Alola in Ninetales di Alola

Sandshrew di Alola in Sandslash di Alola

La Pietragelo può essere raccolta al quarto piano della Torre Pokemon di Lavandonia.

Pietratuono

Con la Pietratuono sarà possibile evolvere i seguenti Pokemon:

Pikachu selvatico in Raichu

Eevee selvatico in Jolteon

Questa Pietra evolutiva può essere trovata all'esterno della Centrale Elettrica.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare le Pietre evolutive, potete aiutarvi con il video riportato in cima. Intanto come procede la vostra avventura in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee? Siete già riusciti a catturare Mewtwo dopo aver sconfitto i Superquattro?