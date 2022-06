Come ci si tuffa in Fall Guys? Guida e trucchi per tuffarsi

Essendo ufficialmente passato al modello free-to-play, adesso Fall Guys può essere scaricato gratis da chiunque abbia un PC (via Epic Games Store) o una console tra PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Nel caso foste interessati a dargli una chance, ecco qual è la meccanica che dovreste conoscere prima di iniziare.

Oltre a correre, saltare e aggrapparsi agli avversari per metterli in pericolo o rallentarli, il coloratissimo multiplayer ispirato ai battle royale offre ai giocatori la possibilità di tuffarsi in avanti. Questa particolare manovra è utile per effettuare sorpassi al fotofinish, per riposizionarsi velocemente, per spingere i propri avversari, per liberarsi dai loro abbracci o per ricoprire distanze più ampie durante ogni salto. Per metterla in atto è sufficiente premere un solo tasto che varia a seconda della piattaforma su cui giocate. A tal proposito, ecco quali sono i comandi coi quali tuffarsi su Fall Guys.

PlayStation : vi basterà premere il tasto Quadrato

: vi basterà premere il tasto Xbox : potrete gettarvi col pulsante X

: potrete gettarvi col pulsante Nintendo Switch : ci si tuffa premendo Y

: ci si tuffa premendo PC: sulla vostra tastiera, premete il tasto CTRL

Se siete alla ricerca di altri consigli riguardo al titolo in questione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare i trucchi per vincere le partite su Fall Guys, dalla già citata arte del tuffo in volo all’importanza dell’agevolare la fortuna.