Come si usa e a cosa serve la Stasi in Dead Space Remake

Durante la vostra avventura in Dead Space Remake, oltre alle numerose armi che possono essere trovate, acquistate ed utilizzate sulla USG Ishimura, il protagonista del gioco, Isaac Clarke, potrà contare anche su un modulo trasportabile di stasi, che potrà essere utilizzato sia in combattimento che nelle fasi puzzle ed esplorative.

L'abilità di stasi, sbloccata nelle fasi iniziali del gioco e meccanica centrale durante tutta l'avventura, ha due utilizzi principali. Il primo è quello di rallentare gli oggetti colpiti, in modo da permettere ad Isaac di interagire con essi in modi altrimenti impossibili - ad esempio, è possibile rallentare il movimento di alcune grosse ventole per poter poi passare tra le pale senza subire danni. Il secondo è quello di rallentare i nemici, in modo da ottenere vantaggi in combattimento, soprattutto quando siete assaliti da molte creature e diventa quindi fondamentale guadagnare alcuni secondi preziosi.

In aggiunta a questi due utilizzi primari, la stasi può anche essere usata per muovere oggetti più o meno grandi nell'ambiente circostante, allo scopo di risolvere enigmi ambientali o per sbloccare alcuni interruttori magnetici. Infine, il modulo di stasi può essere utilizzato in combattimento anche in maniera più creativa rispetto al semplice rallentamento dei nemici: ad esempio, è possibile raccogliere oggetti appuntiti - come gli arti aguzzi precedentemente staccati da altri necromorfi - per poi scagliarli con forza verso una creatura, impalandola a morte.

Dead Space: Come usare la stasi

Per poter utilizzare il modulo di stasi in tutti i modi sopracitati, non dovrete fare altre che prendere la mira nei confronti di un oggetto o un nemico con cui volete interagire e premere il tasto Cerchio (PlayStation 5) / X (Xbox Series X|S) / C (PC). Tuttavia, ogni utilizzo della stasi consumerà parte di una ricarica del modulo: una volta esaurita, non potrete utilizzare nuovamente la stasi fin quando non troverete - o acquisterete - un'altra ricarica. A proposito, ecco a voi la guida per farmare denaro in Dead Space Remake.

