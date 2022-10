Come usare il controller di Google Stadia su altri sistemi? Ecco alcune soluzioni

La conferma della chiusura di Google Stadia è stata un duro colpo per i possessori della piattaforma, che presto si ritroveranno con un dispositivo inutilizzabile così come i relativi accessori, controller compresi.

Proprio per impedire che diventino semplice cianfrusaglia, i giocatori hanno chiesto a Google di sbloccare i controller di Stadia in modo così da poterli utilizzare tramite Bluetooth sulle altre console e su PC (in quest'ultimo caso e sui sistemi mobile è già possibile, ma solo tramite collegamento via cavo), ma per il momento tutto tace da parte del colosso di Mountain View. Dato il rischio concreto che Google non prenda alcun tipo di iniziativa in tal senso, gli utenti hanno già iniziato a muoversi per conto proprio, iniziando ad escogitare dei metodi per usare il pad su altri sistemi.

Una delle scorciatoie utilizzate consiste nell'utilizzare un sistema Android come trasmettitore. Lo Youtuber LateStageTech aveva mostrato in video come è possibile collegare in wireless qualunque controller ad un dispositivo Android tramite la sua app Wiredless Pro, che reindirizza poi il collegamento al PC; un altro utente Youtube, Benajninja, ha quindi scoperto che tale metodo funziona anche con il controller di Stadia, sebbene alcuni tasti purtroppo non vengano riconosciuti.

Esiste poi un secondo metodo elaborato da Parth Shah, sebbene più complicato e compatibile solo con i PC. Il tutorial di Shah richiede di installare il programma Python 3 alla versione 1.2.0 sul proprio PC. Da qui si può dunque seguire la guida di Shah, che consiste nello scaricare un file ZIP ed avviare il programma server.exe; così facendo apparirà un'icona di Stadia che fornirà un URL da digitare su un browser del proprio dispositivo Android già collegato al controller della piattaforma di Google. Si tratta tuttavia di un metodo molto macchinoso che, tra l'altro, richiede comunque l'utilizzo di un cavo per funzionare, sebbene in questo caso tutti i tasti vengono riconosciuti senza problemi.

Le soluzioni scoperte fin qui rimangono tuttavia poco pratiche, sicuramente molto meno rispetto ad uno sblocco totale da parte di Google in persona. Ma se questa decisione non verrà presa, il rischio è che solo con simili alternative si potrà continuare ad utilizzare un pad altrimenti inutile a partire dal prossimo 18 gennaio.