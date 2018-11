Come usare mouse e tastiera su Xbox One con Fortnite e Warframe

Finalmente il supporto a mouse e tastiera per Xbox One è disponibile per tutti gli utenti. In questa mini-guida vi spiegheremo come installare le due periferiche sulla console Microsoft, e come utilizzarle su Fortnite e Warframe.

Per usare mouse e tastiera su Xbox One è indispensabile installare l'ultimo aggiornamento di sistema della console. Entrate nelle Impostazioni della dashboard, selezionate la voce Sistema e infine cliccate su Aggiornamenti e download. Se la prima voce in alto a sinistra non è selezionabile, e vi conferma che non c'è nessun nuovo update da scaricare, allora significa che l'aggiornamento di novembre è stato installato sulla console, e che siete pronti per collegare mouse e tastiera. In caso contrario selezionate la voce e scaricate l'update.

Una volta installato l'aggiornamento, tornate sulle Impostazioni e selezionate la voce Kinect e dispositivi. In questa sezione troverete una nuova voce dedicata al Mouse. Selezionandola avrete accesso a due impostazioni: una per calibrare la sensibilità del mouse, e un'altra per invertire il pulsante primario e secondario. Per usare la tastiera, invece, vi basta collegare la periferica ad una delle porte USB libere della console.

Ricordiamo che mouse e tastiera potranno essere utilizzati solo con i giochi compatibili con le due periferiche. Attualmente ce ne sono soltanto due: Fortnite e Warframe. Entrambi i titoli includono un menu dedicato per impostare in modo più approfondito la sensibilità del mouse, e per mappare i pulsanti sulla tastiera.

Per quanto riguarda i prossimi giochi che riceveranno il supporto per mouse e tastiera per Xbox One, ricordiamo che novembre si uniranno Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder e X-Morph Defens. In futuro toccherà anche a Children of Morta, DayZ, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warface e Wargroove.

In cima e in calce alla notizia trovate due video gameplay di Fortnite e Warframe giocati con mouse e tastiera sulla console Microsoft. Voi avete provato a usare le due periferiche su Xbox One?