Come usare il viaggio rapido in Hogwarts Legacy per spostarsi velocemente

Hogwarts Legacy, la nuova reinterpretazione videoludica del Wizarding World, si prepara a lasciare il segno tra gli appassionati. L’attesa attorno al titolo è alquanto elevata e gli utenti sono curiosi di scoprire tutto ciò che la scuola di magia ha da offrire, soprattutto a fronte delle impressioni positive raccontatevi nella nostra recensione in corso di Hogwarts Legacy.

Nel titolo firmato Avalanche Software potremo esplorare alcuni dei luoghi più iconici dell’universo immaginario di riferimento, insieme a tutte le altre variegate attività presenti in Hogwarts Legacy. Per fare questo, i giocatori avranno modo di utilizzare la propria scopa volante per cavalcare i cieli di quel mondo fantastico, ma vi sarà la possibilità di fruire anche del viaggio rapido?

Per tutti quegli utenti che se lo stessero chiedendo, la risposta è sì: in Hogwarts Legacy ci si potrà teletrasportare da un luogo all’altro in men che non si dica. Tale meccanica di gioco richiederà l’utilizzo delle Fiamme Floo, sbloccabili nel corso dell'avventura. Inoltre, per compiere un rapido spostamento verso una differente zona dell’Action/RPG open world sarà richiesto agli utenti di interagire con una delle diverse fiamme verdi disseminate all’interno di Hogwarts e nei dintorni.

Una volta compiuti questi passaggi e attivata la Fiamma Floo, il proprio alter ego digitale potrà raggiungere il luogo designato. Alla luce di quanto detto finora, ecco quante sono e dove si trovano le Fiamme Floo:

Ubicazione delle Fiamme Floo

Grande scalinata;

Cortile del Viadotto;

Torre dell’orologio;

Cortile della trasfigurazione;

Sala comune dei Corvonero;

Sala comune dei Tassorosso;

Aula presso cui si terranno le lezioni di Difesa contro le Arti Oscure.

Per capire con esattezza quanti punti per il viaggio rapido sono previsti (indicando quindi l’elenco completo dei posti in cui trovare le Fiamme Floo), sarà necessario attendere l’uscita definitiva di Hogwarts Legacy. Dunque, la lista di cui sopra verrà aggiornata nel corso dei prossimi giorni.