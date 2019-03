Dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni su Sekiro: Shadows Die Twice, in questa mini-guida vi spiegheremo come utilizzare il viaggio rapido nel nuovo gioco di From Software ambientato nel Giappone feudale.

From Software è stata lodata negli anni per la realizzazione di mappe con percorsi interconnessi e aree di grandi dimensioni. L'ultima fatica dello studio giapponese, Sekiro Shadows Die Twice, continua su questa strada proponendo un level design altrettanto sofisticato. Per spostarsi più velocemente nel mondo di gioco, gli utenti possono servirsi del viaggio rapido. Vediamo come funziona.

Come usare il viaggio rapido in Sekiro: Shadows Die Twice

Proprio come nella serie Souls, il viaggio rapido di Sekiro: Shadows Die Twice può essere utilizzato all'interno delle zone sicure, che in questo caso si chiamano Idoli dello Scultore. Una volta che vi sarete riposati presso un Idolo dello scultore, sarete in grado di viaggiare rapidamente verso gli altri Idoli sbloccati in precedenza. Per riposare presso un Idolo, vi basta premere il tasto Quadrato su PS4 e X su Xbox One.

La funzione di viaggio rapido sarà disponibile a partire da subito. L'unica limitazione nel suo utilizzo dipende dagli Idoli dello Scultore che avete visitato in precedenza, dato che potrete spostarvi rapidamente solo verso questi ultimi.

