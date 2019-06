Come usare Xbox Game Pass su PC: abbonamento, giochi e prezzi

Come annunciato da Microsoft, Xbox Game Pass è disponibile su PC. In questa mini-guida vi spiegheremo usufruire del servizio su Personal Computer, indicandovi le modalità di abbonamento disponibili e i giochi attualmente presenti nel catalogo.

Di seguito vi diremo tutto quello che c'è da sapere per utilizzare Xbox Game Pass su PC, servizio che ricordiamo essere attualmente in fase di Open Beta.

Come usare Xbox Game Pass su PC

Per usare Xbox Game Pass su PC è necessario utilizzare la relativa app del servizio, compatibile esclusivamente con Windows 10. Non vi resta che andare sul sito ufficiale Xbox e scaricare l'applicazione sul vostro personal computer. Dopo averlo fatto, siete pronti per usare Xbox Game Pass su PC, a patto naturalmente di possedere un abbonamento valido per usufruire del servizio.

Modalità di abbonamento e costi per usare Xbox Game Pass su PC

In occasione della fase Open Beta, il prezzo base di Xbox Game Pass per PC è di 3,99 euro al mese (dopodiché diventerà di 9,99 euro al mese). In occasione del lancio, inoltre, l'abbonamento è in promozione al prezzo di 1 euro per la prima mensilità.

Se invece siete interessati a usare il servizio Xbox Game Pass sia su console che su PC, è disponibile il piano Xbox Game Pass Ultimate per ottenere tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass sulla vostra console Xbox One e sul vostro PC Windows 10, al prezzo di 12,99 euro al mese.

Giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass per PC

Abbonandovi a Xbox Game Pass per PC potrete accedere a un vasto catalogo di giochi per Windows 10, tra cui Metro Exodus, SUPERHOT, The Surge, Void Bastards, Batman Arkham Knight e molto altro ancora. Al seguente indirizzo potete consultare la lista completa dei giochi inclusi nel catalogo Xbox Game Pass per PC.

Xbox Live Gold è necessario per giocare su PC con i titoli multiplayer online?

No, non avrete bisogno di Xbox Live Gold. Potrete giocare su PC in modalità multiplayer online senza costi aggiuntivi. Per giocare online, naturalmente, è necessaria una connessione a Internet (cablata o wireless).

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida che spiega come iscriversi a Xbox Game Pass su Xbox One e ottenere 14 giorni di prova gratis.