Come si fa a vedere il codice PlayStation Plus su Amazon dopo l'acquisto?

Da diversi mesi a questa parte è possibile acquistare abbonamenti PlayStation Plus su Amazon, i quali possono poi essere riscattati su PS4 o PS5 inserendo il codice ricevuto dopo l'acquisto all'interno della propria console o nell'apposita sezione sul sito ufficiale PlayStation.

I passaggi necessari per recuperare il codice comprato non sono però immediati né molto intuitivi, in quanto non vi verrà recapitato via mail o via SMS da Amazon stessa ma verrà salvato all'interno di una particolare sezione del vostro account, e potrebbe dunque risultare complicato ritrovarlo nel caso in cui non foste pratici di questi meccanismi.

Tutto quello che dovrete fare, quindi, sarà raggiungere tale sezione del vostro account seguendo questi brevi passaggi:

Selezionate la voce Account e liste nella parte in alto a destra della homepage Amazon

nella parte in alto a destra della homepage Amazon Cercate la voce Contenuti digitali e dispositivi

Selezionate l'opzione Giochi e software

All'interno di questa pagina verranno salvati e conservati tutti i codici digitali che acquisterete su Amazon relativi a prodotti di tipo videoludico, compresi quindi i codici PlayStation Plus. Una volta trovato il codice vi basterà copiarlo e riscattarlo sul vostro account PlayStation per attivarlo.

Se avete bisogno di un aiuto più specifico per riscattare il codice una volta trovato vi rimandiamo alla nostra guida su come attivare PlayStation Plus da console o PC.