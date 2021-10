Come vedere DAZN su PS4 e PS5?

Come vedere DAZN su PlayStation? La celebre app dedicata agli amanti dello sport è disponibile anche sulle console Sony, ecco come fare per scaricare e iniziare a seguire i propri sport preferiti su PS4 e PS5.

La prima cosa da fare ovviamente è quella di scaricare l'app di DAZN, vi basterà aprire il PlayStation Store e digitare DAZN nel campo della ricerca, fatto questo selezionate il primo risultato e premete il tasto X del DualShock o DualSense per iniziare il download dell'applicazione su console.

Una volta completato il processo di installazione troverete l'app in bella vista nella schermata HOME, apritela (selezionate e premete il tasto X) per entrare su DAZN, ricordatevi però di effettuare prima il login con il vostro account DAZN.

Se non avete un account, cliccate sul tasto "ATTIVA ORA", in questo modo potrete creare un profilo, al momento non esiste una prova gratuita di DAZN e dunque sin dalla prima attivazione dovrete pagare l'abbonamento al prezzo di 29.99 euro al mese. Se siete già abbonati dovrete semplicemente inserire le credenziali nella schermata di login e il gioco è fatto.

L'applicazione di DAZN per PlayStation è compatibile con PS4, PS4 PRO, PS4 Slim, PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, assicuratevi di aver aggiornato il software della console per godere della miglior esperienza possibile e ridurre al minimo eventuali problemi di compatibilità.