Come vedere Disney Plus su PS4 e PS5?

Non solo console da gioco: PS5 e PS4 fungono anche da piattaforme multimediali per la riproduzione di contenuti video, siano essi disponibili tramite streaming oppure attraverso un supporto ottico: abbiamo già scoperto, ad esempio, come guardare Netflix su PlayStation 4.

Tra le tante applicazioni scaricabili che permettono di guardare film e serie TV in streaming c'è anche Disney+, che tra i vari contenuti dà accesso anche ai film Marvel o Pixar direttamente sul vostro televisore senza la necessità di utilizzare alcun supporto esterno (ad eccezione ovviamente di una connessione ad Internet attiva per accedere al servizio).

Per scaricare ed usare l'applicazione dovrete cercarla all'interno del negozio digitale di PS4 o PS5 e installarla. Se non la trovate subito provate a perfezionare la vostra ricerca sfruttando i filtri messi a disposizione dallo store delle console Sony (ad esempio, potete impostare la ricerca in modo da visualizzare solamente le applicazioni e non i videogiochi). Una volta installata vi basterà aprirla ed effettuare l'accesso con il vostro account di Disney+, così da poter guardare da subito tutti i film e serie TV in streaming di vostro interesse. Buona visione!

