Come vedere EVO 2022 e cosa aspettarsi dall'evento di riferimento per i picchiaduro

Dopo mesi dall’annuncio della lineup dell’EVO 2022, non altro che la Evolution Championship Series tanto amata dai fan dei principali picchiaduro giocati in tutto il mondo, siamo ormai vicinissimi all’evento. Vediamo quindi come vedere l’EVO 2022 e cosa aspettarci da uno dei migliori eventi esport dell’anno.

Innanzitutto, ricordiamo che questa edizione dell’Evolution Championship Series è la prima dal 2019 con giocatori in loco, peraltro proprio in occasione del 20° anniversario della competizione. Essa si terrà alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas, Nevada, da venerdì 5 a domenica 7 agosto, ma potrà essere vista sui canali Twitch e YouTube ufficiali di EVO 2022.

EVO 2022 lascerà spazio al Sony’s PlayStation Tournaments Evo Lounge confermato pochi giorni fa, piccolo evento speciale che precede le competizioni e vedrà l’apparizione di publisher come Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK e Bandai Namco Entertainment. Non bisogna escludere, pertanto, la presentazione di nuovi personaggi per Street Fighter 6, MultiVersus o di maggiori dettagli su Tekken 8, il prossimo capitolo dell’amatissimo picchiaduro.

Il Day One delle competizioni avrà ufficialmente inizio alle 20:00 ore italiane e, ricordiamo, i seguenti sono i titoli parte dell’evento:

Street Fighter V: Champion Edition

Guilty Gear -Strive-

Mortal Kombat 11 Ultimate

Tekken 7

The King of Fighters XV

Melty Blood: Type Lumina

Dragonball FighterZ

Skullgirls: 2nd Encore

