Come vedere gli fps su Minecraft per PC?

Il numero di frame al secondo generati dall’hardware del proprio PC è una delle caratteristiche a cui, storicamente, i videogiocatori di questa piattaforma sono maggiormente interessati, e della quale tendono anche ad essere piuttosto fieri, soprattutto dopo averli messi confronto con le prestazioni offerte dalle console.

Per cercare di ottimizzare al meglio le prestazioni della propria macchina durante una sessione di gioco è quindi molto importante tenere sempre sotto controllo il contatore degli fps generati dal proprio PC, in modo tale da poter eventualmente intervenire sui settaggi del gioco e ritrovare un framerate stabile che garantisca una buona fluidità, la quale viene spesso definita con un framerate di 60 fps stabili. Per avere sempre visibile una panoramica del framerate istantaneo della macchina si tende ad utilizzare un semplice contatore che indica il numero di fps, il quale può essere visualizzato attraverso alcuni software, come Fraps o NVIDIA GeForce per chi ha una scheda grafica targata Nvidia, oppure direttamente all’interno dei client dei singoli giochi o da piattaforme come Steam.

Nel caso di Minecraft, è naturalmente possibile utilizzare un software esterno per la visualizzazione del numero di fps a schermo, ma è anche possibile sfruttare la console dei comandi integrata all’interno del gioco per raggiungere facilmente lo stesso scopo: una volta avviato il gioco dal client per Windows vi basterà premere il tasto F3, corrispondente alla scorciatoia da tastiera per aprire la schermata di debug del gioco. All’interno di quest’ultima troverete anche il contatore degli fps, e potrete dunque controllare rapidamente la situazione del framerate di Minecraft senza la necessità di installare software aggiuntivi e senza dover impostare alcunché all’interno di piattaforme di supporto. L’unico difetto di questo tipo di opzione è che ogni volta che sarete interessati a controllare il numero degli fps dovrete ripetere il procedimento e aprire la schermata di debug, mentre non potrete in questo modo mantenere un contatore sempre attivo sullo schermo.

Nel frattempo, Minecraft continua a stupire la community videoludica mondiale: un utente è infatti riuscito a ricreare una versione di Tetris funzionante in Minecraft sfruttando unicamente i principi di funzionamento della polvere di Redstone.