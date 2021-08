Come vedere a quanti fps va un videogioco su PC e console?

Su queste pagine abbiamo già affrontato il tema della visualizzazione del frame rate, spiegando quale fosse la procedura necessaria per vedere il numero di frame al secondo in Minecraft per PC.

Considerata l'importanza che un adeguato frame rate, ovvero il numero di frame (immagini) al secondo elaborati dalla macchina, riveste nell'economia di ogni videogioco, sia che si tratti di un titolo per console sia che la sua piattaforma di riferimento sia il PC, vediamo oggi come si fa a visualizzare il numero di fps in qualunque videogioco per PC e console. In entrambe le situazioni, infatti, un frame rate troppo basso rischia di inficiare la giocabilità di un prodotto, e di conseguenza rischia di causare un allontanamento del giocatore proprio dal prodotto stesso. Anche se storicamente il problema della gestione del frame rate ha riguardato quasi esclusivamente il mondo PC, soprattutto per via del fatto che le console non permettono di modificare i settaggi di riproduzione dei videogiochi eseguiti e, di conseguenza, non permettono di intervenire per migliorare il frame rate della macchina nelle occasioni in cui sarebbe necessario (cosa invece possibile nel caso di un PC), all'interno dei prossimi paragrafi vedremo in che modo è possibile visualizzare il numero di fps prodotti in ogni momento sia su console che su PC.

Come vedere gli fps di un gioco su PC

I metodi e gli strumenti che permettono di attivare una qualche forma di contatore che permetta di visualizzare istantaneamente e continuativamente il numero di fps prodotti dalla macchina durante l'elaborazione sono molteplici quando si resta all'interno del mondo PC. È possibile infatti utilizzare sia software scaricabili di terze parti, come ad esempio Fraps , che devono essere lanciati appositamente insieme al gioco per poter essere utilizzati a questo scopo, sia sfruttare alcune funzionalità interne di software e piattaforme di cui sicuramente già disponete sui vostri PC: è questo il caso, tra gli altri, die dei

Su qualunque software ricada la vostra scelta (dettata tendenzialmente dalla comodità personale e non da discorsi legati alle prestazioni, visto e considerato che si comportano più o meno tutti allo stesso modo), tutto quello che dovrete fare sarà accedere alle impostazioni del software e attivare il contatore degli fps. Solitamente troverete in questa sezione anche alcune opzioni di personalizzazione per il contatore in questione, tra cui la possibilità di modificare il font, il colore e la posizione con cui compariranno i numeri sullo schermo. Alcuni software vi forniranno anche la possibilità di visualizzare, oltre al frame rate, ulteriori dettagli su temperature, consumi e percentuali di utilizzo di CPU e GPU, statistiche utili per tenere costantemente sotto controllo il comportamento generale della macchina.

Nel caso di Steam, inoltre, potrete sfruttare il contatore fps della piattaforma anche con titoli che non fanno parte ufficialmente della vostra libreria: tutto quello che dovrete fare sarà aprire il software, premere il tasto a forma di grosso "+" in basso a sinistra e selezionare l'opzione Aggiungi un gioco non di Steam. In questo modo potrete collegare un qualsiasi titolo installato sul vostro PC alla vostra libreria Steam, tecnica utile sia per sfruttare poi il contatore di fps integrato nella piattaforma di Valve, sia per poter eseguire e gestire quel gioco direttamente dall'interno di Steam, senza essere così costretti ad utilizzare molti player differenti.

Molti dei più recenti videogiochi, in ogni caso, integrano al loro interno un contatore di fps già pronto per l'uso, il quale può tendenzialmente essere attivato o disattivato a piacimento attraverso il menu delle impostazioni del gioco: in questi casi potrete dunque utilizzare semplicemente questo contatore, ignorando completamente le altre opzioni precedentemente spiegate.

Come vedere il numero di fps su console

Su console il discorso si fa decisamente più complicato: non esistendo la possibilità di modificare i settaggi tecnici dei videogiochi nelle loro versioni console, in teoria non sussiste nemmeno il problema di tenere sotto controllo il frame rate del prodotto. Nel caso vogliate comunque avere un’indicazione in tal senso, esistono degli strumenti che potete usare per raggiungere questo obiettivo: si tratta però di cosiddetti, utilizzati da sviluppatori e addetti ai lavori per effettuare test sui propri prodotti prima del lancio. In alternativa, è possibile utilizzare alcuni strumenti che rilevano il numero di frame al secondo all’interno di una, ma si parla di una tecnica che non avviene in tempo reale e che non permette una visualizzazione in sovrimpressione durante il gioco. Insomma, se giocate su console difficilmente sarete in grado di visualizzare il frame rate di un gioco, a meno che voi non siate sviluppatori o esperti del settore.