Come vedere la TV su PS5? DAZN, Netflix, Crunchyroll, Disney+ e Prime Video

E' possibile vedere la TV su PlayStation 5? La risposta a questa domanda è positiva, la console Sony permette di vedere film, cartoni animati, notiziari, documenti, serie TV e tanti altri programmi, a patto ovviamente di essere connessi alla rete poiché la trasmissione dei contenuti avviene in streaming.

Dal menu Home selezionate Contenuti Multimediali e poi Tutte le app per visualizzare le applicazioni multimediali preinstallate sulla console. Seleziona l'app che più ti interessa e clicca su Scarica per iniziare il download e la configurazione delle applicazioni.

Oltre a YouTube potete trovate le app di Crunchyroll, Now TV, Disney+ (ecco come vedere Disney Plus su PS5), Netflix, Prime Video, Twitch, PLEX (poco diffusa in Italia) e app sportive come DAZN per vedere le partite di calcio, seguire la NFL e tutti gli altri sport della piattaforma. Al momento non sono invece disponibili le applicazioni di Rai Play e Mediaset Infinity, tra le più popolari e scaricate nel nostro paese.

Chiaramente, per ogni singola applicazione, se richiesto, dovrete avere un abbonamento attivo, vi basterà quindi avviare l'app, effettuare il login con i dati del vostro abbonamento e il gioco è fatto.

