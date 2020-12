Come si vedono le ore di gioco in The Witcher 3 su PS4 e Xbox One?

Se volete controllare quante ore di gioco avete trascorso in compagnia del cacciatore di mostri più famoso, qui di seguito vi spieghiamo come fare. Avete deciso di rigiocare The Witcher 3, magari seguendo solo la storia principale del gioco?

O magari volete solo provare una delle tante mod che tengono ancora viva la già fervida community fedele allo strigo? Forse siete tra i pochi che non hanno ancora giocato il capolavoro firmato CD Project Red e vi accingete a recuperarlo, approfittando dei prezzi ormai più che abbordabili? In ogni caso, vi potrebbe capitare di voler controllare il numero di ore di gioco che trascorrete con Geralt di Rivia; come fare, in questo caso?

È molto semplice: se giocate su PlayStation 4, premete il touchpad per entrare nella scheda del personaggio. Con R2 potrete visualizzare le statistiche di gioco, tra cui il numero complessivo di ore trascorse (in basso a sinistra). Giocando da Xbox One il procedimento è uguale, il tasto da premere è però RT. Se il numero di ore di gioco vi sembra sproporzionato, questo è perché vengono calcolate anche le ore in cui avete messo in pausa, comprese quelle in cui la console è rimasta in stand-by!

