Come velocizzare la connessione Wi-Fi della vostra PlayStation 5

Quando non vi è la possibilità di collegare ad internet una PlayStation 5 tramite cavo ethernet, è probabile che la connessione Wi-Fi faccia i caprici e che possano esserci disconnessioni oppure oscillazioni della velocità di download/upload. A tal proposito, vi proponiamo alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a migliorare il vostro Wi-Fi su PS5.

Attivate la frequenza giusta

Il primo consiglio, che è anche il più importante in assoluto, riguarda la frequenza della connessione Wi-Fi. Per chi non lo sapesse, esistono infatti due diverse frequenze: 2,4 GHz e 5 GHz. La prima ha un raggio di copertura maggiore, ma al contempo presenta alcune limitazioni per quel che riguarda la massima velocità. La seconda, invece, ha un raggio di copertura minore ma può raggiungere velocità decisamente superiori, talvolta paragonabili ad una connessione con cavo. Se disponete di un modem/router che supporta entrambe le frequenze, è fondamentale che vi assicuriate che la vostra PlayStation 5 sia connessa al Wi-Fi tramite il 5 GHz. Accendete quindi la console e recatevi nel menu delle impostazioni: visitate la schermata Rete, poi selezionate Impostazioni sulla sinistra e cliccate su Configura connessione internet. A questo punto, individuate la vostra connessione Wi-Fi nell'elenco a destra e posizionate il cursore su di essa, quindi premete il tasto Options e, in corrispondenza della voce Bande di frequenza Wi-Fi nel menu a tendina, impostate l'opzione Solo 5 GHz. Si tratta di un'opzione fondamentale per chi utilizza un'unica rete per entrambe le frequenze, poiché vi è il rischio che la PlayStation 5 si agganci a quella inferiore (la 2,4 GHz), impedendo di sfruttare quella più veloce e performante. Il problema non si pone se invece utilizzate due reti diverse per ciascuna frequenza, poiché in tal caso è sufficiente connettersi al nome corrispondente ai 5 GHz.

Posizionate il modem nel modo corretto

Il secondo consiglio riguarda il posizionamento del modem. Come dicevamo, la copertura del Wi-Fi 5 GHz non è particolarmente ampia e la presenza di ostacoli quali pareti spesse e altri oggetti può influenzare negativamente la qualità del segnale. Cercate quindi di posizionare il modem nel migliore dei modi e, se proprio non c'è la possibilità, provate ad affidarvi ad un ripetitore di segnale in grado di distribuire la connessione in ogni angolo della casa.

Evitate i download su altri dispositivi

Altro importante dettaglio da tenere sempre bene in mente è che eventuali dispositivi connessi alla stessa rete della vostra PlayStation 5 potrebbero sottrarre banda, influendo negativamente sulla velocità di download ed upload. Se qualcuno in casa sta guardando contenuti in streaming o sta effettuando download su altri dispositivi, è molto probabile che la qualità della connessione ne risenta in maniera più o meno sensibile.

