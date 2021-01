Come visualizzare le coordinate del personaggio in Minecraft

In Minecraft è possibile conoscere l'esatta posizione del proprio avatar all'interno del vasto mondo sand-box visualizzando le coordinate spaziali. Il metodo per farlo varia a seconda che stiate giocando alla versione per computer e console.

Come visualizzare le coordinate su PC

Per trovare le vostre coordinate giocando da PC, dovrete accedere al sistema di debug di Minecraft. La schermata di debug del gioco è nascosta e contiene tutte le informazioni necessarie agli sviluppatori del gioco o a chi vuole effettuare modifiche.

Per visualizzare a schermo intero la schermata di debug, accedete al menu "Options" e scegliete la voce "Chat Settings"; disattivate ora l'opzione "Reduced Debug Info" per avere accesso alla schermata di debug.

Questo non basta per ottenere le informazioni che vi servono: infatti, la schermata comparirà soltanto alla pressione di alcuni tasti precisi, che variano a seconda del computer che state usando:

Su un computer Windows desktop: premete semplicemente il tasto F3

Su computer portatile e Mac: tenete premuto il tasto Fn e poi F3

e poi Su Mac più moderni: premete la combinazione di tasti Alt + Fn + F3

Quando avrete premuto i tasti corretti, vedrete comparire in alto a sinistra sullo schermo una serie di scritte che mostrano molte informazioni utili. Le coordinate semplici sono indicate dalla dicitura "Block", mentre quelle dettagliate sono etichettate con la dicitura "XYZ". Esiste inoltre una voce chiamata "Facing", che indica la direzione in cui è rivolto il tuo personaggio. Ma come si interpretano le coordinate?

Interpretare le coordinate

La posizione del vostro avatar all'interno del mondo di gioco viene calcolata rispetto al blocco di partenza. La voce "Block" mostra i numeri corrispondenti alle tre coordinate (XYZ) senza etichette.

" X ": corrisponde alla vostra posizione sull'asse est-ovest rispetto a quella del blocco di partenza (longitudine).

": corrisponde alla vostra posizione rispetto a quella del blocco di partenza (longitudine). " Y ": corrisponde all'altitudine della vostra posizione rispetto a quella del blocco di partenza.

": corrisponde della vostra posizione rispetto a quella del blocco di partenza. "Z": corrisponde alla vostra posizione sull'asse nord-sud rispetto a quella del blocco di partenza (latitudine).

Per capire meglio come funziona il sistema delle coordinate, provate a muovervi in giro per il mondo e guardate come cambiano. Se il valore "X" è negativo, significa che vi trovate a ovest del blocco di partenza. Se il valore "Z" è negativo, significa che siete a nord del blocco di partenza. All'inizio del gioco, normalmente, le coordinate X e Z di partenza assumono il valore 0 (a meno che il blocco di partenza non si trovi nell'acqua). Mentre la coordinata Y assume il valore 63 che corrisponde al livello del mare all'interno del mondo di gioco.

Come vedere le coordinate su console

Nella versione di Minecraft per console, visualizzare le coordinate è molto più semplice dato che sono ben visibili nella mappa. Usando l'inventario, potete accedere alla mappa di gioco e osservare le tre coordinate XYZ, che funzionano allo stesso modo descritto sopra.



Se non possedete ancora il gioco e volete acquistarlo, ecco il quanto costa Minecraft, prezzo aggiornato a gennaio 2021.