Come si fa a visualizzare il tempo di gioco su Nintendo Switch?

Una delle feature più richieste nei primi anni di vita di Nintendo Switch da parte dell’utenza, ovvero la possibilità di visualizzare il numero delle ore di gioco totalizzate sui diversi giochi utilizzando la console, fu aggiunto da Nintendo solamente grazie ad un aggiornamento pubblicato nel corso del 2017.

L’unico modo che avrete per poter controllare il tempo di gioco totalizzato sulla vostra Nintendo Switch sarà quello di scaricare l’applicazione Filtro Famiglia per Nintendo Switch, disponibile gratuitamente sugli store digitali per iOS e Android. Una volta scaricata, dovrete accedere utilizzando il vostro account Nintendo: questo vi permetterà di collegare il vostro account all’applicazione, utilizzando il codice di conferma per la registrazione, che quindi vi mostrerà tutti i dati relativi a tutte le vostre console Nintendo Switch, nel caso in cui ne possediate più di una. Nel caso in cui vi serva aiuto per eseguire la procedura di download e registrazione, consultate la pagina dedicata del sito ufficiale Nintendo.

Dopo aver controllato che la vostra console e il vostro smartphone siano entrambi collegati ad internet, vi basterà accedere al menu principale dell’applicazione e selezionare l’opzione che desiderate visualizzare, a scelta tra le seguenti:

Tempo di utilizzo - visualizza il tempo di gioco giornaliero sulla console Nintendo Switch

- visualizza il sulla console Nintendo Switch Resoconto mensile - visualizza un riepilogo mensile dell’attività di gioco sulla console Nintendo Switch

