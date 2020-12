Come visualizzare le ore di gioco su PlayStation 4

Se giocate spesso su PlayStation 4 vi sarete senza dubbio chiesti, almeno una volta, come fare per vedere il numero di ore passate su un gioco in particolare. È una domanda legittima, il problema è che PlayStation 4 non dispone di un contatore delle ore di gioco. Vediamo quindi come fare per ottenere quest'informazione.

Purtroppo, a differenza delle piattaforme di gioco per PC come Steam, PlayStation non offre questo servizio, per alcuni molto importante. Ci sono tuttavia un paio di metodi con cui è possibile sapere le ore di gioco passate alla console.

Le iniziative Sony

Una volta all'anno, solitamente intorno alla fine dell'anno, Sony lancia delle iniziative volte a riepilogare le attività della sua community di giocatori durante i 365 giorni trascorsi. Ad esempio, all'inizio del 2020, Sony ha messo a disposizione un portale online in cui i giocatori potevano controllare il totale delle ore trascorse alla console. A fine 2018, con l'iniziativa My PS4 Life, era possibile conoscere le proprie statistiche, comprese le ore di gioco spese sui titoli della libreria più giocati. Tuttavia queste informazioni non sono mai complete, e non è possibile vedere nel dettaglio il numero di ore per ogni gioco, né le statistiche dell'anno precedente.

Controllare direttamente dal gioco

In alternativa, potreste controllare tra le impostazioni o le statistiche interne del gioco stesso. Alcuni titoli, come The Witcher 3, GTA V o Death Stranding offrono la possibilità di visualizzare il numero di ore di gioco trascorse. A volte questa statistica è inclusa in una scheda dedicata a tutte le statistiche del gioco, altre volte troverete questo dato nell'elenco dei salvataggi da caricare. Dipende tutto dal titolo a cui state giocando.