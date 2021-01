Come si fa a volare in GTA 5? Ecco il trucco per attivare il volo

Nel quinto capitolo della famosa serie firmata Rockstar Games è possibile fare veramente di tutto, compreso volare. Ma come si fa a far volare il proprio personaggio? Se volete scoprirlo, continuate a leggere.

In GTA V gioco campione d'incassi, ci sono moltissimi veicoli, e non mancano quelli in grado di volare come aerei ed elicotteri. Tra le tante cose da fare nel gioco, pilotare è una di queste ma non è affatto facile. Quando raggiungete un velivolo siete liberi di salirci su e fare un po' di pratica, godervi il panorama e poi raggiungere un'altezza adeguata e lanciarvi nel vuoto!

Se non avete tempo di cercare un aereo o un elicottero, però, esiste un altro modo per provare questa esperienza da brivido (lo spazio aereo sopra Los Santos è sorprendentemente ampio): il trucco del volo.

Senza aereo e senza paracadute, usando questo trucco vi ritroverete con il personaggio lanciato in aria che, inevitabilmente, a un certo punto comincerà a planare in caduta libera. Potrete muovervi leggermente avanti e indietro, come se indossaste una tuta alare, e prima o poi raggiungerete (in modo molto traumatico) il suolo! Per utilizzare questo trucco dovrete premere nell'ordine corretto una sequenza di tasti:

PlayStation : L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

: L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Xbox: LB, LT, RB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Se giocate da PC, dovrete digitare un codice all'interno della console di gioco, attivabile con il tasto "" (a sinistra del tasto "1"). Dopo aver aperto la console nascosta, digitate "SKYFALL" e comincerete a cadere dal cielo! Se non avete ancora una copia del gioco, ecco il prezzo aggiornato di GTA 5 per PlayStation 4.