Come si vota in Among Us? La meccanica del voto e dell'espulsione

Come votare in Among Us? La democrazia è fondamentale in Among Us, soprattutto quando si hanno dei sospetti fondati su chi sia l'Impostore che tenta in tutti i modi di sabotare la missione e uccidere i membri dell'equipaggio.

Per vincere la partita occorre votare in maggioranza il sospettato numero uno, sperando che si tratti dell'Impostore, ed espellerlo così dal gioco (facendolo fluttuare all'esterno della nave, nel freddo e vuoto spazio, o gettandolo nella lava, fa lo stesso), a meno che ovviamente non stiate giocando alla modalità nascondino.

Ma come e quando si può effettuare la votazione? Ci sono dei momenti precisi in cui è possibile comunicare con gli altri per esporre i propri sospetti e poi dare un voto che potrebbe essere determinante: durante gli emergency meeting o quando viene rinvenuto un cadavere.

L'emergency meeting può essere chiamato interagendo col pulsante posizionato nella sala di partenza della partita, come la Cafeteria nel caso di Miramar. Attenzione però, non potrete farlo durante una crisi! Per segnalare un cadavere premete sul tasto "Report" quando siete nella stessa stanza del malcapitato. Questo interromperà anche un'eventuale crisi in corso.

Ora, per votare, basta attendere il conto alla rovescia impostato dall'host di partita e cliccare sull'icona del giocatore che vorreste espellere, confermando la scelta con la spunta verde. Se la maggiorparte dei voti sarà come il vostro, il suddetto giocatore sarà espulso! Se giocate come Impostore è fondamentale usare i sabotaggi per impedire i meeting o allontanare gli altri da un cadavere: date una lettura alla nostra guida per sabotare come Impostore.