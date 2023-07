Come avere Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass a 1 euro

Siete curiosi di provare Xbox Game Pass e volete sfruttare la nuova promozione Microsoft che permette di abbonarsi con un solo euro? Nessun problema, dal momento che i passaggi da seguire sono davvero semplici.

Il modo più semplice per abbonarsi in questo modo è quello di eseguire la procedura tramite browser web, dalla pagina ufficiale della promozione. Dopo aver effettuato l'accesso, potrete decidere se acquistare un mese a 1 euro di Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass (non è possibile ottenere l'abbonamento console di base allo stesso prezzo, almeno per il momento): una volta fatta la vostra scelta, dovrete immettere i dati della vostra carta per effettuare il pagamento di 1 euro.

A meno che non siate intenzionati a restare abbonati, vi suggeriamo sin da subito di accedere alla pagina relativa alla gestione degli abbonamenti del profilo e disabilitare il rinnovo automatico (e magari rimuovere il metodo di pagamento, se non volete che resti registrato sul profilo). In caso contrario, a distanza di un mese dall'acquisto dell'abbonamento a 1 euro vi verrà automaticamente sottratta la cifra del secondo mese, che varia in base a quale delle due offerte avete attivato. Il costo mensile di Xbox Game Pass Ultimate, tenendo conto dei recenti rincari che hanno riguardato sia il servizio che le console, è di 14,99 euro. Non ha invece subito alcun aumento il prezzo di un mese di abbonamento a PC Game Pass, che è di 9,99 euro al mese.

Per chi fosse indeciso su come procedere, ecco di seguito i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate:

Accesso al catalogo di giochi Xbox Cloud Gaming

Tutti i giochi della libreria di Xbox Game Pass e di PC Game Pass

Possibilità di giocare i titoli EA Play

Accesso agli Ultimate Perks, ovvero skin e altri contenuti esclusivi per svariati giochi

Tutti i vantaggi di Xbox Live Gold, inclusi i giochi mensili e gli sconti 'Deals with Gold'

Non vi è invece molto da dire su PC Game Pass, l'abbonamento più economico tra quelli disponibili che garantisce il solo accesso al catalogo di giochi su PC tramite l'app Xbox per Windows 10 e Windows 11.

Occorre specificare che la promozione non è valida per chi ha già un abbonamento o per chi ne ha già attivato uno in passato. Esistono però delle eccezioni, poiché a cadenza di tempo regolare, Microsoft fa una sorta di 'reset' e permette ai vecchi abbonati di approfittare dell'offerta.

Sapevate che GTA 5 è di nuovo nel catalogo di Xbox Game Pass? Nei prossimi giorni arriverà anche Exoprimal, lo sparatutto Capcom che farà parte della libreria del servizio sin dal lancio. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida su come risparmiare sull'acquisto dell'abbonamento a Xbox Game Pass.