Anche da Comet è tempo di Black Friday con sconti e offerte su console e accessori

Il gruppo Comet presenta il nuovo volantino del Black Friday 2019 con una serie di sconti sulle console più popolari come PlayStation 4, PS4 PRO, Nintendo Switch, Xbox One S e accessori. Cosa propone Comet per il Venerdì Nero? Scopriamolo!

Tra le promozioni segnaliamo Nintendo Switch (Joy-Con Grigi o Joy-Con Rosso/Blu Neon) a 289 euro, PS4 1 TB Days of Play Special Edition a 229 euro, PS4 Slim 1 TB con due DualShock 4 a 229 euro, PS4 Slim con FIFA 20 a 229 euro e il bundle PS4 Slim 1 TB con Call of Duty Modern Warfare allo stesso prezzo. E ancora, PlayStation VR con Camera a 199 euro e PS4 Slim 500 GB con voucher Fortnite a 179 euro, uno dei prezzo più bassi in circolazione per acquistare la console Sony.

Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition) costa invece 129 euro. Infine, segnaliamo altri due bundle PS4 a 229 euro: PlayStation 4 Slim 1 TB con Crash Team Racing Nitro Fueled e PS4 Slim 1 TB con Horizon Zero Dawn, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Per quanto riguarda gli accessori troviamo il controller DualShock 4 a 39.99 euro, prezzo valido per tutte le colorazioni disponibili, comprese le edizioni limitate.